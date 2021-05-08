Russell: ''Beklentimiz 15. olmaktı''

Williams pilotu George Russell, İspanya Grand Prix hafta sonunda da, sıralama turlarının ikinci bölümüne çıkabildi ve seansı 15. sırada tamamladı.

Russell, seansı 18. olarak tamamlayan takım arkadaşı Nicholas Latifi'ye karşı sıralama turlarındaki üstünlüğünü bu hafta sonu da korudu.

Sıralama turlarının birinci bölümüne kullanılmış lastiklerle çıkan İngiliz pilota neden böyle bir strateji izledikleri sorulduğunda Russell, ‘’Bence dünkü performansımızdan sonra 15. sıraya çıkmanın yapabileceğimiz en iyi şey olduğunu düşünüyorduk, planımız buydu.''

''Ancak geri dönüp baktığınızda, iki set harcayıp, hâlâ iyi durumda olabilirdik. Ancak bizim pozisyonumuzda, bunu yapsanız da yapmasanız da kötü durumda oluyorsunuz.’’ yanıtını verdi.

Bu hafta sonu performanslarının neden düşük olduğunu anlatan Russell, Barselona'da hep yavaş kaldıklarını söyledi.

‘’Bu bizim için biraz geçmişe dayanan bir şey. Barselona’da diğer pistlere nazaran hep daha yavaş olmuşuzdur. Bence bu pist bazı araçların en iyi performansını, bazı araçların da en kötü performansını çıkarıyor ve genellikle, gridin başıyla sonu arasında bir fark oluyor.''

''Ancak belki de yanılıyorumdur, çünkü şu anda herkes çok yakın görünüyor. Fakat hislerim bu yöndeydi.’’

Bu pistin sürücünün performansına bağlı olup olmadığı sorulan Russell şöyle cevapladı: ‘’Üzerinizde baskı varken, sürücü her zaman en iyi performansını göstermeli ve hata yapmamalı, ki bu çok zor.''

''Ancak orta-hızlı virajlarda ve çok yavaş şikanlarda, aracınızın tüm performansına ihtiyacınız var. Bu yüzden bazen, en iyi araçların burada çok hızlı sürdüğünü görüyoruz.’’

Hafta sonu yarış için hazırlandıklarını da ekleyen Russell, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Portekiz Grand Prix'sine kıyasla daha iyi konumda olacaklarını söyledi.

‘’Evet, aracın ayarlarını sürekli Pazar günü için hazırlamaya çalışıyoruz. Bence bu hafta, geçtiğimiz haftaya kıyasla kesinlikle daha iyi bir konumda olacağız. Zaman gösterecek. Şimdiki koşullar biraz yağmur yağabileceğini gösteriyor, bu bizim için işleri iyileştirebilir.’’

İngiliz sürücü, son olarak, bu hafta sonu en büyük rakiplerinin Alfa Romeo olduğunu ekledi.