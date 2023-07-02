Russell: "Beklediğimizden çok daha yavaştık"
George Russell, Mercedes'in Avusturya GP'deki hızının beklenenin çok altında kaldığını söylüyor.
Mercedes, Avusturya'ya büyük umutlarla gelse de, genel olarak en hızlı üçüncü veya dördüncü takım görüntüsü çizdi.
Lewis Hamilton fren sorunlarıyla boğuşup yedinci olurken, George Russell iyi bir gün geçiremedi ve ancak sekizinci olabildi.
Yarıştan sonra konuşan Russell, neler olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunu kapsamlı şekilde analiz edeceğimize eminim."
"Hâlâ iki yarış önce Barcelona'da adeta uçtuğumuz araca sahibiz. Yani muhtemelen farklı olan tek şey lastikler."
"Bu kesinlikle anlamamız gereken bir şey."
"Burada birkaç de sürpriz var. Lando ve McLaren gerçekten harika bir iş çıkardılar, onlara tebrikler. Fakat takım olarak neyin yanlış gittiğini anlamamız gerekiyor."
Aracın hissiyatı sorulduğunda Russell, "Kesinlikle istediğimiz gibi hissettirmiyor."
"Araç çok stabil değil, diğer tüm pistlerden biraz daha kötü. Fakat hız de beklentilerimizin çok altında."
"Bu yüzden durumu iyice anlamamız şart." dedi.
Mercedes'in imdadına, Silverstone için planlanan büyük güncelleme paketi yetişecek.
Russell, bu konuda, "Bu, doğru yönde atılmış bir adım daha olacak."
"Dediğim gibi, şu anda her şey pistten piste değişiyor. Mesela burada hiç de iyi değildik, oysa aynı araçla Kanada'da iyiydik ve Barselona'da çok hızlıydık."
"Aslında bu eğilim Silverstone için iyiye işaret çünkü Silverstone bu pistten ziyade Barcelona'ya benziyor." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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