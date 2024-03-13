Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Russell, Bearman'ı 2025 F1 gridinde görmeyi bekliyor

George Russell, Oliver Bearman'ı överek, Suudi Arabistan'daki etkileyici ilk performansının ardından onu Formula 1 gridinde görmeyi "tamamen beklediğini" belirtti.

Burak Yasul
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari,

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari,

Steve Etherington / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu F1 padoğuna iyimserlik aşılayan hikaye üzücü aslında üzücü şekilde başladı. Apandisit rahatsızlığı olan Carlos Sainz hafta sonunu geçirdiği apandisit ameliyatı nedeniyle feda etmek zorunda kaldı.

Yerel hastaneye yapılan ameliyatın ardından Sainz durumu iyi hatta yarış günü padokta göründü.

Bearman'ın Formula 2'den çağrılarak cuma günkü 3. antrenman seansında 18 yaşında Ferrari ile F1'deki ilk yarışına çıkacak olması griddeki diğer isimlerde heyecan yarattı.

Hafta sonu boyuncu hızını arttıran Bearman sıralama turunda son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı ve yarışa 11. sıradan başladı. Yarış boyunca iyi bir sürüş sergileyerek serinin tarihindeki en genç üçüncü pilot oldu ve iyi bir yedincilik elde etti.

Bearman'ın bir sıra önünde altıncı olan Russell, " O harika bir iş çıkardı." 

"Cidde gibi bir pistte yarışmak son derece zordur ve o herkesin beklentilerini aştı."

"Geçmişte onu kısa bir süre takip etmiştim ama bence pek çok insanı şaşırttı."

"Açıkça görülüyor ki en başından beri kendine güveni vardı ve aracının sınırlarını zorladı. Evet, yaptığı iş için ona saygı duyuyorum ve onu gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl gridde görmeyi umuyorum." dedi.

Russell'ın Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton, Bearman'ı yarışın bölümünde kovalayan isimlerden biriydi. 

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton ve önündeki Lando Norris, yumuşak lastikler için geç bir zorunlu pitstop yaptı. Ancak tıpkı Norris gibi, cumartesi günkü GP'nin son turlarında Bearman'ı yakalayamadı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan ve 2025'te Ferrari'ye katılacak olan Bearman, Ferrari'yi Bearman'ın ilk F1 deneyimi için kendisine güçlü bir araç vermelerini takdir ederken, aynı zamanda yükselen yıldızın performansını da olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Hamilton, "Öncelikle Ferrari çok güçlü, Red Bull'lara en yakın olan onlar." 

"Ancak kendi sınıfınızdan çıkarılıp burada doğrudan bir Ferrari'ye bindirilmek ve daha önce uzun sürüşler yapmadan doğrudan antrenmana çıkmak. Bugün ve bu hafta sonu olağanüstü bir iş çıkardı." dedi.

Norris de Bearman'ın yarıştaki başarılarını yorumlarken Ferrari'nin genel performansına atıfta bulundu.

damalı bayrağı Bearman'ın üç saniye arkasında geçen McLaren pilotu, Britanyalı arkadaşından çok etkilendi.

Norris, "Ollie iyi bir yarış çıkardı, Ferrari çok güçlü bir araç ama ilk hafta sonunda araca atlayıp bu kadar çok şey elde etmesi oldukça etkileyici." dedi.

McLaren'in diğer pilotu Oscar Piastri de takım arkadaşıyla aynı fikirdeydi, "Çok, çok etkileyici bir iş." 

"Açıkçası Ferrari iyi bir araç. Ama bence çok iyi bir iş çıkardı ve bence çok gurur duyabilir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"
Sonraki haber Wolff: "Hamilton'la ilgili kötü bir düşüncem yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var"

Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var"

Formula 1
Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var" Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var"
Smedley: "Hamilton, Ferrari'ye %100'ünü verirse tifosi de karşılığını verir"

Smedley: "Hamilton, Ferrari'ye %100'ünü verirse tifosi de karşılığını verir"

Formula 1
Smedley: "Hamilton, Ferrari'ye %100'ünü verirse tifosi de karşılığını verir" Smedley: "Hamilton, Ferrari'ye %100'ünü verirse tifosi de karşılığını verir"
Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış

Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış

Son Haberler

Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"

Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"

MGP MotoGP
Katar GP
Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik" Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"
Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz" Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"
Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"

Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum" Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

MGP MotoGP
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu" Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye