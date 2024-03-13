Russell, Bearman'ı 2025 F1 gridinde görmeyi bekliyor

Geçtiğimiz hafta sonu F1 padoğuna iyimserlik aşılayan hikaye üzücü aslında üzücü şekilde başladı. Apandisit rahatsızlığı olan Carlos Sainz hafta sonunu geçirdiği apandisit ameliyatı nedeniyle feda etmek zorunda kaldı.

Yerel hastaneye yapılan ameliyatın ardından Sainz durumu iyi hatta yarış günü padokta göründü.

Bearman'ın Formula 2'den çağrılarak cuma günkü 3. antrenman seansında 18 yaşında Ferrari ile F1'deki ilk yarışına çıkacak olması griddeki diğer isimlerde heyecan yarattı.

Hafta sonu boyuncu hızını arttıran Bearman sıralama turunda son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı ve yarışa 11. sıradan başladı. Yarış boyunca iyi bir sürüş sergileyerek serinin tarihindeki en genç üçüncü pilot oldu ve iyi bir yedincilik elde etti.

Bearman'ın bir sıra önünde altıncı olan Russell, " O harika bir iş çıkardı."

"Cidde gibi bir pistte yarışmak son derece zordur ve o herkesin beklentilerini aştı."

"Geçmişte onu kısa bir süre takip etmiştim ama bence pek çok insanı şaşırttı."

"Açıkça görülüyor ki en başından beri kendine güveni vardı ve aracının sınırlarını zorladı. Evet, yaptığı iş için ona saygı duyuyorum ve onu gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl gridde görmeyi umuyorum." dedi.

Russell'ın Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton, Bearman'ı yarışın bölümünde kovalayan isimlerden biriydi.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton ve önündeki Lando Norris, yumuşak lastikler için geç bir zorunlu pitstop yaptı. Ancak tıpkı Norris gibi, cumartesi günkü GP'nin son turlarında Bearman'ı yakalayamadı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan ve 2025'te Ferrari'ye katılacak olan Bearman, Ferrari'yi Bearman'ın ilk F1 deneyimi için kendisine güçlü bir araç vermelerini takdir ederken, aynı zamanda yükselen yıldızın performansını da olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Hamilton, "Öncelikle Ferrari çok güçlü, Red Bull'lara en yakın olan onlar."

"Ancak kendi sınıfınızdan çıkarılıp burada doğrudan bir Ferrari'ye bindirilmek ve daha önce uzun sürüşler yapmadan doğrudan antrenmana çıkmak. Bugün ve bu hafta sonu olağanüstü bir iş çıkardı." dedi.

Norris de Bearman'ın yarıştaki başarılarını yorumlarken Ferrari'nin genel performansına atıfta bulundu.

damalı bayrağı Bearman'ın üç saniye arkasında geçen McLaren pilotu, Britanyalı arkadaşından çok etkilendi.

Norris, "Ollie iyi bir yarış çıkardı, Ferrari çok güçlü bir araç ama ilk hafta sonunda araca atlayıp bu kadar çok şey elde etmesi oldukça etkileyici." dedi.

McLaren'in diğer pilotu Oscar Piastri de takım arkadaşıyla aynı fikirdeydi, "Çok, çok etkileyici bir iş."

"Açıkçası Ferrari iyi bir araç. Ama bence çok iyi bir iş çıkardı ve bence çok gurur duyabilir." dedi.