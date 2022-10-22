Russell: "Bazı takımlar performans anlamında bizi şaşırttı"

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Russell, ilk ve ikinci antrenman seanslarının geride bırakılmasının ardından aracın genel performansı hakkında konuştu. Mercedes, Amerika GP hafta sonuna birkaç güncellemeyle gelmişti. Russell, güncellemelerin işe yaradığını ve araçtan memnun olduğunu söyledi.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton da güncellemelerden memnundu.

Russell, "Evet bence işe yaradılar, şu ana kadar araç güçlü görünüyor."

"Aslında ikinci antrenman lastik testiyle geçti, sanırım herkes farklı hamurlardaydı. Biz C1'deydik ve bu hafta sonu kullandığımız en sert lastikten daha sertti."

"O yüzden biraz zorlandık. Biraz garip bir seans oldu, bundan neler çıkardığımızı göreceğiz. Ama bazen, hafta sonunun iyi geçip geçmeyeceğini erken hissediyorsunuz. Daha yolun ortasındayız ama araç kötü hissettirmiyor."

"Ayrıca Ferrari ve Red Bull'un sıralamalarda nasıl olacağını henüz bilmiyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Britanyalı pilot, ilk ve ikinci antrenman seanslarının 'tuhaf' geçtiğini, ve bazı takımların performanslarına şaşırdığını da ekledi.

Russell, "İlk antrenman biraz tuhaftı, hızlı olmasını beklemediğiniz takımların hızlı olduğunu gördük."

"Beni en çok şaşırtan Aston Martin oldu, ilk antrenmanda inanılmaz hızlılardı. Bunun aksine Red Bull ise beklediğimiz kadar hızlı değildi."

"Belki farklı bir şey denemişlerdir, bunu öğrenmeye çalışabiliriz."

"Sanırım her zaman diğer takımların ne yaptığına, hangi yere basma seviyesinde olduklarına, bundan bir şey öğrenip öğrenemeyeceğimizi görmek için ne tür lastik hazırlığı yaptıklarına bakıyoruz."

"Her zaman gözlerimizi açık tutmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes pilotu, pole pozisyonu almalarına ihtimal vermediğini, ancak ön gruba yakın bir sıralama elde ederek yarış için bir şansları olabileceğini düşündüğünü de ekledi.

Russell, "Bence iyi olacağız, umarım sıralama turlarında Q3 ve ilk altı sıra için savaşabiliriz."

"Bu hafta sonu orta sıradaki araçların önünde olacağımıza inanıyorum, ama bu sporda ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor."

"Elimizden geldiğince sıkı çalışıp hızlı bir aracımız olduğundan emin olmaya çalışacağız. Pole almak bizim için çok zor, ama bence yarış için bir şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images