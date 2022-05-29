Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık" Sonraki / Ferrari, pit çıkışında çizgiyi geçtikleri için iki Red Bull'u da protesto etti!
Formula 1 / Monako GP Haberler

Russell: "Bazı noktalarda sert lastikteki en hızlı araç bizdik"

George Russell, yarışın keyifli olduğunu ve bazı noktalarda sert lastikteki en hızlı aracın kendileri olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Russell: "Bazı noktalarda sert lastikteki en hızlı araç bizdik"
Haberi dinle

Russell, Monako GP'de altıncı sıradan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı. Islak zeminde başlayan yarışta pist çabucak kurumaya başlayınca, beşinci sıradaki Norris arada geçiş lastiklerine geçti ve Russell'ın gerisine düştü.

Russell ise Carlos Sainz gibi doğrudan kuru zemin lastiğine geçmeyi tercih etti ve avantaj yakaladı. Mercedes pilotu böylece Norris'in 0.263 saniye önünde beşinci oldu ve hanesine 10 puan daha ekledi.

Russell, "İyi bir yarıştı, bazı noktalarda sert lastikte pistteki en hızlı araç bizdik ve sınırları gerçekten zorladık, bu çok keyifliydi."

"Lando'yu geçişimi göstermediler ve bu biraz hayal kırıklığına uğrattı. Pitten tam benim önümde çıktı ve ıslak yerden onu geçmeyi başardım. Bu oldukça iyiydi."

"Sona kadar idare ettim ve orta hamurda bu kolay değildi." dedi.

İngiliz, yarışın yağmur nedeniyle ertelenmesi hakkında şunları ekledi: "Araçtayken sinir bozucuydu ama havayı görünce bunun doğru ve mantıklı bir karar olduğunu düşündüm. Çok tehlikeliydi ve çok ıslaktı, felaket olurdu."

"Bu yarış direktörleri için her zaman zor bir pozisyon. Ben, başlamak ve geçiş lastiklerinde olmak istedim. Bence direkt başlayabilirdik. İki kez ertelemektense 20 tur kadar gidilirdi ve yağmur geldiğinde kırmızı bayrak çıkabilirdi. Fakat sonradan bunu söylemesi kolay."

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Mercedes'in geliştirmesi gereken yönler olduğunu ve önlerinde McLaren ve Alpine'in olma lüksüne sahip olmadıklarını söyledi.

"Biraz daha yere basma kuvveti bulmamız gerekiyor, düşük hızlı virajlarda pek rekabetçi değildik. Özellikle Barselona'da yüksek hızda ve düzlüklerde en hızlı bizdik. Bu Monako'nun tam tersi."

"Sıralamada biraz daha tempo bulmamız lazım. Alpine ve McLaren'ın önümüzde olma lüksüne sahip değiliz. Yine de yeterince tempomuz vardı ama henüz Ferrari ve Red Bull kadar değil."

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"
Önceki haber

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"
Sonraki haber

Ferrari, pit çıkışında çizgiyi geçtikleri için iki Red Bull'u da protesto etti!

Ferrari, pit çıkışında çizgiyi geçtikleri için iki Red Bull'u da protesto etti!
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Ricciardo: "Benim için güçlü bir hafta sonu değildi" Monako GP
Formula 1

Ricciardo: "Benim için güçlü bir hafta sonu değildi"

Mercedes, müşteri takımlarından biriyle yollarını ayırabilir Monako GP
Formula 1

Mercedes, müşteri takımlarından biriyle yollarını ayırabilir

Hamilton: "Yağmur ilk başladığında yarışabilirdik" Monako GP
Formula 1

Hamilton: "Yağmur ilk başladığında yarışabilirdik"

Son Haberler

Monako Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Monako Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Binotto: "Yaşananları gelişim için bir fırsat olarak görmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Yaşananları gelişim için bir fırsat olarak görmeliyiz"

Wolff, Alonso'nun "Formula 2 temposunda gitmesini" eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Wolff, Alonso'nun "Formula 2 temposunda gitmesini" eleştirdi

Ricciardo: "Benim için güçlü bir hafta sonu değildi"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Benim için güçlü bir hafta sonu değildi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.