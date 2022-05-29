Russell: "Bazı noktalarda sert lastikteki en hızlı araç bizdik"

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Russell, Monako GP'de altıncı sıradan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı. Islak zeminde başlayan yarışta pist çabucak kurumaya başlayınca, beşinci sıradaki Norris arada geçiş lastiklerine geçti ve Russell'ın gerisine düştü.

Russell ise Carlos Sainz gibi doğrudan kuru zemin lastiğine geçmeyi tercih etti ve avantaj yakaladı. Mercedes pilotu böylece Norris'in 0.263 saniye önünde beşinci oldu ve hanesine 10 puan daha ekledi.

Russell, "İyi bir yarıştı, bazı noktalarda sert lastikte pistteki en hızlı araç bizdik ve sınırları gerçekten zorladık, bu çok keyifliydi."

"Lando'yu geçişimi göstermediler ve bu biraz hayal kırıklığına uğrattı. Pitten tam benim önümde çıktı ve ıslak yerden onu geçmeyi başardım. Bu oldukça iyiydi."

"Sona kadar idare ettim ve orta hamurda bu kolay değildi." dedi.

İngiliz, yarışın yağmur nedeniyle ertelenmesi hakkında şunları ekledi: "Araçtayken sinir bozucuydu ama havayı görünce bunun doğru ve mantıklı bir karar olduğunu düşündüm. Çok tehlikeliydi ve çok ıslaktı, felaket olurdu."

"Bu yarış direktörleri için her zaman zor bir pozisyon. Ben, başlamak ve geçiş lastiklerinde olmak istedim. Bence direkt başlayabilirdik. İki kez ertelemektense 20 tur kadar gidilirdi ve yağmur geldiğinde kırmızı bayrak çıkabilirdi. Fakat sonradan bunu söylemesi kolay."

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Mercedes'in geliştirmesi gereken yönler olduğunu ve önlerinde McLaren ve Alpine'in olma lüksüne sahip olmadıklarını söyledi.

"Biraz daha yere basma kuvveti bulmamız gerekiyor, düşük hızlı virajlarda pek rekabetçi değildik. Özellikle Barselona'da yüksek hızda ve düzlüklerde en hızlı bizdik. Bu Monako'nun tam tersi."

"Sıralamada biraz daha tempo bulmamız lazım. Alpine ve McLaren'ın önümüzde olma lüksüne sahip değiliz. Yine de yeterince tempomuz vardı ama henüz Ferrari ve Red Bull kadar değil."