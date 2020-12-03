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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Russell: "Toto Wolff beni aradığında tuvaletteydim"

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Russell: "Toto Wolff beni aradığında tuvaletteydim"
Ekleyen:
, Editör

Bu haftanın başında COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes AMG Petronas takımında yarışacak olan İngiliz pilot George Russell, Mercedes koltuğuna geçme teklifini aldığı sırada tuvalette olduğunu söyledi.

2019 yılında Williams ile Formula 1'e adım atan Russell, 2020'de de İngiliz takım ile kariyerine devam etti ve 2021 için de kontratı bulunmakta.

Ancak aynı zamanda Mercedes Genç Sürücü Programı'nın bir parçası olan Russell, COVID-19 testi pozitif çıkan Hamilton'ın yerine Sakhir GP'sinde yarışacak. Russell'ın Williams'daki koltuğunda ise F2'de Campos adına yarışan Koreli-İngiliz sürücü Jack Aitken olacak.

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İngiliz genç pilot, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün gece saat 2'de kendisini aradığını ve kendisinin koltuğa geçmesi konusunda ona teklif yaptığını söyledi. 

Russell'ın açıklamaları şu şekilde: "Salı günü sabaha karşı saat 2'de Toto'dan bir telefon aldım. Hatta o sırada tuvaletteydim, ki oldukça garip bir andı."

"Telefonu açtım ve bana 'George, tuvalette misin?' dedi ve ben de 'Evet tuvaletteyim.' dedim. Ardından bana 'Ne yazık ki Lewis'in COVID-19 testi pozitif çıktı. Şu an gayet iyi hissediyor ve sağlıklı, ki en önemli olan durum da bu, ancak biz senin yarışmanı istiyoruz.' dedi."

"Bu konuşmanın ardından uykusuz geceler geçirdim tabii ki de. Ardından bir sonraki günde de bir takım işleri hallettik. Dün bunu saydım ve Salı günü 64 telefon konuşması yaptım, pek çok insanla iletişime geçtim, bu yüzden her şeyin sonunda buraya geldiğim için çok mutluyum." 

A view of the garage of George Russell, Mercedes-AMG F1

A view of the garage of George Russell, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG F1

George Russell, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 kariyeri boyunca Russell'ın sadece iki takım arkadaşı oldu: Robert Kubica ve şimdiki takım arkadaşı Nicholas Latifi. Geçirdiği iki senede Russell, çıktığı sıralama turlarının tamamında takım arkadaşının önünde yer almayı başardı ve geçtiğimiz hafta sonu 36-0'lık bir seri yakaladı.

Bu serisi ile beraber Nelson Piquet'nin rekorunu egale etmeyi de başardı, böylece önünde sadece Schumacher (56) ve Senna'nın (44) rekorları kalmış durumda.

Russell, hafta sonuna farklı bir takım ile çıkacak olmasına rağmen hedefinin aynı kalacağını söyledi: "Elimden geleni yapmak. Her zaman hedefim bu."

"Oldukça zor olacağını biliyorum. Siz de biliyorunuz, Valtteri çok uzun zamandır Lewis'i büyük bir şekilde zorluyor. Buraya gelmenin kolay bir görev olmadığını biliyorum. Karşımdaki sürücü bir ritim içerisinde ve takımla entegre olmuş durumda."

"Ben de Williams'da olduğum seviyeyi biliyorum, aynı araçla ve aynı mühendislerle iki senemi geçirdim, bir anda değişiklik yapmak ve pek çok şeyi öğrenmek çok da kolay değil, bu yüzden bir beklentim yok, hedefim de yok."

"Cuma gününe hazırlanacağım, olabildiğince fazla şey öğreneceğim. Keyif alacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP Biletler
Alt-etkinlik Perşembe
Pilotlar George Russell
Editör Efe Kahya

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