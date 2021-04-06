Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı" Sonraki / Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, kendisine olan algının Mercedes'le çıktığı ilk yarışın ardından değiştiğini ve insanların artık kendisinin neler yapabileceğini gördüğünü dile getirdi.

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Formula 2 şampiyonluğu sonrası Williams'la Formula 1'e adım atan ve puan alamasa bile he m Robert Kubica hem de Nicholas Latifi'ye büyük üstünlük kuran İngiliz sürücü, en gelecek vadeden sürücüler arasında görülüyordu.

Ancak Mercedes'le geçen yılki Sakhir GP'de çıktığı yarış ve galibiyet mücadelesi vermesi, kendisine olan olumlu düşünceleri daha da pekiştirdi. Artık hemen hemen kimsenin Russell'ın yarış kazanabilecek tempoda olduğundan şüphesi yok.

GQ dergisinde konuşan Russell, ortaya koyduğu bu güçlü performans ve galibiyet mücadelesinin ardından, kendisine olan tutumun olumlu yönde geliştiğini doğruladı.

Russell, “O yarışın ardından padokun etrafında oluşan farkı kesinlikle fark ettim."

"Havaalanında ve gittiğim diğer yerlerde beni artık daha fazla insan fark etmeye başladı. İnsanlar artık beni daha fazla tanıyordu."

“Gerçekten muazzamdı, bana muazzam bir saygı vardı. Gridin arkasındayken birinin ne kadar iyi olduğunu bilmeniz zordur. Bu yarış eleştirmenleri susturdu." dedi.

O yarışta şans Mercedes pilotunun yanında değildi ve ilk yarışından sadece birkaç puanla ayrılabildi.

Russell, o anlarla ilgili, "Böyle bir durumda duygularınızı kontrol altında tutmanız gerçekten çok zor. Pilot odasına döndüm ve dürüst olmak gerekirse çok sessiz ve duygusaldım.

"Sonra Toto [Wolff] ve Bono [yarış Mühendisi] geldi. Bana 'İnanılmazdın. Çok üzgünüz ama zamanın yine gelecek' dediler." açıklamasını yaparken, yine de fırsattan ötürü minnettar olduğunu ve hiç sürmediği bir araçla ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

paylaşım
yorumlar
Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Önceki haber

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Sonraki haber

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

16s
2
Formula 1

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

16s
3
Formula 1

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

14s
4
Formula 1

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

12s
5
Formula 1

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

1 dk
Son Haberler
Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
F1

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

1dk
Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
F1

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

18dk
Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
F1

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

1s
Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”
F1

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

12s
"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"
F1

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

12s
Son Videolar
Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
Formula 1 / Son dakika

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"
Formula 1 / Son dakika

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor

Binotto: “Sainz, Ferrari'ye ‘yeni bir soluk’ getirdi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Sainz, Ferrari'ye ‘yeni bir soluk’ getirdi”

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Son Haberler

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.