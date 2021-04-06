Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Formula 2 şampiyonluğu sonrası Williams'la Formula 1'e adım atan ve puan alamasa bile he m Robert Kubica hem de Nicholas Latifi'ye büyük üstünlük kuran İngiliz sürücü, en gelecek vadeden sürücüler arasında görülüyordu.

Ancak Mercedes'le geçen yılki Sakhir GP'de çıktığı yarış ve galibiyet mücadelesi vermesi, kendisine olan olumlu düşünceleri daha da pekiştirdi. Artık hemen hemen kimsenin Russell'ın yarış kazanabilecek tempoda olduğundan şüphesi yok.

GQ dergisinde konuşan Russell, ortaya koyduğu bu güçlü performans ve galibiyet mücadelesinin ardından, kendisine olan tutumun olumlu yönde geliştiğini doğruladı.

Russell, “O yarışın ardından padokun etrafında oluşan farkı kesinlikle fark ettim."

"Havaalanında ve gittiğim diğer yerlerde beni artık daha fazla insan fark etmeye başladı. İnsanlar artık beni daha fazla tanıyordu."

“Gerçekten muazzamdı, bana muazzam bir saygı vardı. Gridin arkasındayken birinin ne kadar iyi olduğunu bilmeniz zordur. Bu yarış eleştirmenleri susturdu." dedi.

O yarışta şans Mercedes pilotunun yanında değildi ve ilk yarışından sadece birkaç puanla ayrılabildi.

Russell, o anlarla ilgili, "Böyle bir durumda duygularınızı kontrol altında tutmanız gerçekten çok zor. Pilot odasına döndüm ve dürüst olmak gerekirse çok sessiz ve duygusaldım.

"Sonra Toto [Wolff] ve Bono [yarış Mühendisi] geldi. Bana 'İnanılmazdın. Çok üzgünüz ama zamanın yine gelecek' dediler." açıklamasını yaparken, yine de fırsattan ötürü minnettar olduğunu ve hiç sürmediği bir araçla ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.