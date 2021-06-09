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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Russell, Bakü'de neden tekrar start alamadığını anlattı

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Williams pilotu George Russell, neden Azerbaycan Grand Prix'sindeki 2. starttan önceki formasyon turunda yarıştan çekildiğini açıkladı.

Russell, Bakü'de neden tekrar start alamadığını anlattı

2021 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde önce Lance Stroll'ün lastiği patladı. Ardından, yarışı lider Max Verstappen, Bakü'deki Grand Prix'nin bitimine dört tur kala lastik patlamasıyla gelen bir kaza yaşadı. Bu kazadan sonra yarışa ara verildi ve Azerbaycan Grand Prix'sinin tekrar başlatılıp başlatılmayacağı konusunda tartışmalar başladı.

Yarışın yeniden başlatılmasında karar kılındı ancak Williams pilotu Russell, formasyon turunun ardından gridde yerlerini alan araçlara katılmadı ve bunun yerine pite girdi.

Russell, konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: ''Bir vites kutusu sorunu yaşadım. Çizgiye doğru ilerliyordum ancak birden aracın gücü kalmamıştı.''

''Bu sinir bozucu... İyi bir yarış çıkarıyorduk, araç hızlı hissettirmişti. Kırmızı bayrak çıkmadan ben de araçta özgüvenli ve rahat hissediyordum. Lastikler, formasyon turunda iyi hissettiriyordu ve bu bize fayda sağlayabilirdi.''

''Bu, son iki tur hakkında bu kadar çok beklenti oluşturduğumuz için daha da hüsrana uğratıcı oldu. Demek ki olması gerekmiyormuş ve yarışmak bazen böyledir.''

Ancak Williams pilotu için hafta sonunun olumlu yönleri de vardı. Russell, sıralama turlarının ikinci bölümüne çıkmayı başarmıştı ve yarışı Valtteri Bottas'ın hemen arkasında götürüyordu.

''Yine ikinci bölüme çıktık, araç yarışta iyi hissettiriyordu. Bu yüzden çıkarabileceğimiz olumlu yönler de olduğunu düşünüyorum. Olayların böyle bitmesi üzücü.''

Williams, Azerbaycan Grand Prix'sinde Nicholas Latifi'nin aksine, Russell için iki pit stop stratejisi uyguladı.

Bu stratejinin nedenini Williams araç performans başkanı Dave Robson şöyle açıkladı: ''George'a temiz hava ve öndeki araçları baskılama fırsatı verebilmek için onunla başka bir strateji uyguladık.''

''Aracımız iyi şekilde çalışsa da, ne yazık ki sert lastiklerde bu gelişmeyi gösterecek kadar hızımız yoktu.''

''Ancak güvenlik aracı çıktığında yeni lastikler için durduğumuzdan diğerleri daha eski lastiklerle zorlanırken George iyi bir durumdaydı.''

''Ne yazık ki ikinci güvenlik aracında, araçlar son iki tur için lastiklerini tazeleyebildiler.''

''George en sonunda, şüphelenilen bir vites kutusu problemi nedeniyle yarışa tekrar başlayamadı.''

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Betim Aker

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