Russell: "Bakü yarışı, pilotların DRS konusunda dinlenmediğinin kanıtıydı"

Zemin etkili araçların ikinci sezonunda, araçların trafik içerisinde birbirlerini takip etmeleri daha zorlaştı. Takımların araçlarına yere basma gücü eklemenin yollarını bulması, geçişlerin giderek daha zorlaşmasına neden oldu.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan GP, 2 km'lik uzun düzlüğüne rağmen pek geçişin olmamasıyla bunun kanıtlarından birisiydi.

Geçişlerin zorlaşmasına rağmen FIA, Azerbaycan'ın ardından Miami'de de DRS mesafesini kısaltma kararı aldı.

Bakü'deki pilotlar toplantısında DRS mesafesinin kısaltılması pilotlar tarafından eleştirilse de FIA buna paralel bir değişiklik yapmadı.

Russell, "Hiçbirimizin DRS mesafelerinin neden kısaltıldığını anlamadığını düşünüyorum. Bu konuda bize danışılmadı ya da fikrimiz sorulmadı. Ve bence Bakü'deki yarış kendini gösterdi. Açıkçası, Bakü'de çok kısaydı." dedi.

GPDA direktörü olarak Russell, yarışların nasıl daha eğlenceli hale getirilmesi konusunda FIA ve F1 ile konuşmak istediklerini söyledi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Russell, "Tabii ki bu konuyu FIA ve F1 ile konuşacağız çünkü yarışabilmek istiyoruz."

"Hiç aerodinaminin olmadığı go kartta olduğu gibi savaşabilmek istiyoruz. Nihai hedefimiz bu."

"Sanırım bu yeni araçlar piyasaya sürüldüğünde sporumuz gerçekten daha iyiye gitti ancak şimdi bir sonraki adıma geçmeliyiz." dedi.

Buna karşı Russell, büyüyen sorunlar karşısında F1'in ani tepkiler vermemesi gerektiğini, DRS'nin tek sorun olmadığını söyledi.

Daha önce, Dünya Şampiyonu Max Verstappen, mevcut araçlarda artan ağırlık ve sert süspansiyon ayarları nedeniyle düşük hızlı virajlarda araçları takip etmenin zorluğunu vurgulamıştı.

Ayrıca son yarışlarda daha az lastik aşınması oldu, bu da çoğu sürücü Bakü'de sert lastiklerle oldukça uzun bölüm atarak tek pit yaptılar.

Bu stratejik değişkenlik eksikliği ve lastiklerin düşmemesi, geçişleri arttırmanın en güvenilir yollarından birini azaltmış oldu.

Russell, "Günün sonunda hepimiz en heyecanlı yarışları istiyoruz ve bunu kısa vadede başarmanın muhtemelen birkaç kolay yolu var."

"Lastik aşınmasına gelince, son birkaç yarışta tek pit stoplar kolaydı."

"Ve herkes sonuna kadar zorlarken, daha az heyecan verici yarışlar oluyor. Açıkçası DRS yanlış yöne gitti."

"Asla ani bir tepki olmamalı ancak Bakü'deki yarıştan önce hepimiz bu konu hakkında konuşuyorduk ve ardından yarış açıkçası hepimizin beklediği kadar sıkıcı geçti."

"Açıkçası, Pirelli'yi iyi ve tutarlı bir lastik sunmaya zorluyoruz. Ve [lastikleri yönetmek] zor olduğunda, ben de dahil olmak üzere sürücüler bundan hoşlanmıyor."

"Ama ideal bir dünyada, çok güçlü bir lastiğiniz var ama o lastikler bir noktada bitmeli. Bu, birkaç pit stop daha yapmanız ve bize farklı fırsatlar vermeniz gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'den Carlos Sainz, konuyla ilgili neredeyse oybirliği olduğu dikkate alındığında, sürücülerin seslerini duyurmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor.

Sainz, "Bize bu soru sorulmadı ve toplantılarda veya yaptıkları daha büyük komisyonlardan birinde gündeme gelmedi."

"Sürücüleri bu komisyonlara daha fazla dahil etmeye çalışıyoruz çünkü F1 veya FIA'nın geri bildirimimizi kaçırdığını düşünüyorum."

"Belki de o geri bildirimi vermek için orada bulunacak kadar iyi bir iş yapmıyoruz."

"Sonuçta, neler olduğunu bilen biziz ve sanırım hepimiz aynı şeyi hissetmeye başlıyoruz. Bu da normalde neler olup bittiğine dair bir fikir oluşturuyor." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper