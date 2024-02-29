Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"
George Russell, Mercedes'in Bahreyn Grand Prix antrenmanlarındaki 'beklentileri aşan' temposuna kendilerini kaptırmadıklarını söyledi.
George Russell, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Perşembe akşamı ikinci serbest antrenman seansında Lewis Hamilton ve Russell 1-2. sıraları elde ederken Aston Martin'den Fernando Alonso 3. sırada yer aldı.
Red Bull yarış temposuna daha fazla önem verirken, son Dünya Şampiyonu Max Verstappen 6. oldu.
Russell, Mercedes'in testlere kıyasla kaydettiği ilerlemenin 'beklentileri aştığını' kabul etse de Red Bull'un yarış temposu konusunda hâlâ daha iyi olduğunu düşünüyor.
Russell, "Kendimizi fazla kaptırmayacağız. Sıralama tempomuz gerçekten güçlü görünüyordu ama neden bu kadar iyi olduğunu anlamamız gerekiyor."
"Testte bazı değişiklikler yaptık ve beklentilerimizi aştı. Ama sonuçta her şeyin gerçekleştiği yer yarış ve yarış temposunda Max hâlâ bizim önümüzde."
"Fernando, Lando [Norris] ve Ferrari'lerle çok yakındık, Lewis ve ben de çok benzer turlar attık; bu yüzden gerçek bir mücadele göreceğiz."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes'in sıralama turlarında geçen haftaya kıyasla çok daha güçlü görünüp görünmediği sorulduğunda Russell, "Umarım öyledir."
"Bu performans artışının nereden kaynaklandığını, tek seferlik olup olmadığını, bunu sürdürüp sürdüremeyeceğimizi ve Pazar günü ciddi bir pozisyon için mücadele etmek adına ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor."
"Testlerden sonra Max çok önde görünüyordu, şimdi bu fark azalsa da hâlâ önde. Bence diğerleriyle arasında sağlıklı bir fark var."
"Yani bu hiçbir şekilde geri döndüğümüz ya da henüz onlarla savaşabileceğimiz anlamına gelmiyor."
Russell seansın başlarında 11. virajda Mercedes W15'inden kıvılcımların uçuştuğu bir an yaşadı, ancak sorunun bir ayar hatasından kaynaklandığını ve hızla düzeltildiğini açıkladı.
"Aslında bir sorun yaşadık, ayarlarla ilgili ufak bir hata yaptık."
"Kıvılcımları görebiliyor muydunuz bilmiyorum. Bir şeyler doğru gelmiyordu."
"1. viraja girdim ve kilitlendim, 11. virajda da araç zıplıyordu. Bunu ancak verileri gördüğümüzde fark ettik, küçük bir ayarlama yaptık ve düzelttik."
"Bu aracı hâlâ öğreniyoruz. Her şey benim için, Lewis için, mühendisler ve mekanikerler için yeni. Böyle şeyler olabiliyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"
Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi" Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"
Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"
Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'" Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"
Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"
Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum" Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'
Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'
2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler 2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar