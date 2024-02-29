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Formula 1 Bahreyn GP

Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"

George Russell, Mercedes'in Bahreyn Grand Prix antrenmanlarındaki 'beklentileri aşan' temposuna kendilerini kaptırmadıklarını söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Perşembe akşamı ikinci serbest antrenman seansında Lewis Hamilton ve Russell 1-2. sıraları elde ederken Aston Martin'den Fernando Alonso 3. sırada yer aldı.

Red Bull yarış temposuna daha fazla önem verirken, son Dünya Şampiyonu Max Verstappen 6. oldu.

Russell, Mercedes'in testlere kıyasla kaydettiği ilerlemenin 'beklentileri aştığını' kabul etse de Red Bull'un yarış temposu konusunda hâlâ daha iyi olduğunu düşünüyor.

Russell, "Kendimizi fazla kaptırmayacağız. Sıralama tempomuz gerçekten güçlü görünüyordu ama neden bu kadar iyi olduğunu anlamamız gerekiyor." 

"Testte bazı değişiklikler yaptık ve beklentilerimizi aştı. Ama sonuçta her şeyin gerçekleştiği yer yarış ve yarış temposunda Max hâlâ bizim önümüzde."

"Fernando, Lando [Norris] ve Ferrari'lerle çok yakındık, Lewis ve ben de çok benzer turlar attık; bu yüzden gerçek bir mücadele göreceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in sıralama turlarında geçen haftaya kıyasla çok daha güçlü görünüp görünmediği sorulduğunda Russell, "Umarım öyledir." 

"Bu performans artışının nereden kaynaklandığını, tek seferlik olup olmadığını, bunu sürdürüp sürdüremeyeceğimizi ve Pazar günü ciddi bir pozisyon için mücadele etmek adına ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor."

"Testlerden sonra Max çok önde görünüyordu, şimdi bu fark azalsa da hâlâ önde. Bence diğerleriyle arasında sağlıklı bir fark var."

"Yani bu hiçbir şekilde geri döndüğümüz ya da henüz onlarla savaşabileceğimiz anlamına gelmiyor."

Russell seansın başlarında 11. virajda Mercedes W15'inden kıvılcımların uçuştuğu bir an yaşadı, ancak sorunun bir ayar hatasından kaynaklandığını ve hızla düzeltildiğini açıkladı.

"Aslında bir sorun yaşadık, ayarlarla ilgili ufak bir hata yaptık."

"Kıvılcımları görebiliyor muydunuz bilmiyorum. Bir şeyler doğru gelmiyordu."

"1. viraja girdim ve kilitlendim, 11. virajda da araç zıplıyordu. Bunu ancak verileri gördüğümüzde fark ettik, küçük bir ayarlama yaptık ve düzelttik."

"Bu aracı hâlâ öğreniyoruz. Her şey benim için, Lewis için, mühendisler ve mekanikerler için yeni. Böyle şeyler olabiliyor."

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