Russell: "Bahreyn'de galibiyeti iki defa kaçırmak gerçekten çok acıtıyor"

Lewis Hamilton’un yerine girdiği ilk Mercedes yarışında Russell, 1. virajda takım arkadaşı Valtteri Bottas’tan liderliği aldıktan sonra yarışın çoğunu domine etti.

Russell planlanan tek pitstoplarından sonra Bottas’ın 5 saniye önündeydi fakat güvenlik aracı periyodu girince tüm grid farkı kapattı.

Mercedes pitte araçlarını arka arkaya getirmeye çalıştı ve lastikleri karıştırarak Russell’ın aracına Bottas için konulan bir seti taktı.

Bu da takımı Russell’ı tekrardan pite çağırmaya itti ve yeniden başlamada İngiliz yarışçıyı 5. sıraya soktu ve yarış sonrasında hakemler tarafından incelenmeye alınmalarına yol açtı.

Russell savaşarak kendisini 2.liğe çıkartmayı başarmıştı ve yarış lideri Sergio Perez’le arasındaki farkı kapatmıştı fakat lastiklerine aldığı bir darbe patlama ikazıyla tekrardan pite girmesine yol açtı.

İngiliz pilot tekrardan mücadele ederek 9.luğa kadar yükselebildi ve en hızlı tur için de ek 1 puan kazandı.

"Daha önce galibiyetlerin elimden alındığı yarışlarım olmuştu ama 2 defa, inanamadım," dedi Russell.

"Olanlara inanamadım. Kalbim çıkana kadar yarıştım, yarış kontrolüm altındaydı, özellikle başta ve tabii ki sonra güvenlik aracı çıktı, can sıkıcıydı"

"Ama rahat hissettim. Sonra iyi geçişler yaptım, ateşlenmiştim, Sergio’yu kovalayıp galibiyeti geri almaya hazırdım ve sıkı da olurdu ama yapabilirdik,"

"Sonra tekrardan elimizden kaçtı. İşte yarışma bu..."

Russell yarış hafta sonu boyunca duygularının inişli çıkışlı olduğunu kabul ederek kendini toparlayabilmesi için yarıştan hemen sonra ailesini aradığını açıkladı.

Russell gülerek: "Bu hafta sonunun başında bana birkaç puan kazanacağımı söyleseydiniz tamam, baya inanılmaz bir hafta sonu olacak derdim!"

"Ama bana yarışa liderlik edeceğimi ama sonra...ahh... bilmiyorum."

"Çok acıttı, gerçekten, araçtan çıktığımda gerçekten canımı çok acıttı."

"Hemen ailemle konuştum. Hissedebildiklerini biliyorum. Gurur duyacağım çok şey olduğunu söylediler. Toto, James ve Bono da aynısını söylediler. Sarılarak duygumuzu paylaştık."

"Umarım Toto’ya gelecekte yoluna koymasını gerektirecek bazı sorunlar yaratmışımdır. Mutluyum. Gururluyum."