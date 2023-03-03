Russell: "Bahreyn testindeki denge sorununu kolay bir şekilde çözdük"

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Mercedes kampı, geri dönen yunuslama sorunu ile önemli ölçüde zorluk yaşadığı bir 2022'nin ardından Sakhir pistindeki üç günlük testin ilk gününde bir sorun yaşamadı.

Ancak ikinci gün, hem Lewis Hamilton hem de Russell, öğleden sonraki seanstan erken ayrılmak zorunda kaldı çünkü araç dengesinde sorun yaşamışlardı.

Russell, Cuma günü hidrolik pompa sorunu nedeniyle sadece 26 tur attıktan sonra garajda kaldı, ancak ekip gece boyunca yapılan çalışma ve sayısız ayar değişikliğinin ardından daha olumluydu.

Bu hafta sonu gerçekleşecek 2023 sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'si öncesinde konuşan Russell, çözümlerin 'oldukça kolay' bulunduğunu düşünüyor.

Autosport'un W14'ün Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff'un daha önce kullandığı bir terim olan bir başka 'diva' olup olmayacağı sorusuna Russell şu yanıtı verdi: "Test boyunca neler olduğunu analiz etmek için test ve yarış arasında gerçekten iyi bir zaman geçirdik."

"Araçta pek beklemediğimiz birkaç şey oldu."

"Ancak bunları oldukça kolay bir şekilde çözebildik. Araç sadece biraz yanlış pencerede çalışıyordu."

Russell, aracın Bahreyn için uygun olmayan bir arka kanat spesifikasyonuyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ancak yine de 2022 Takımlar Şampiyonu Red Bull ile eşit şartlarda olmayı beklemiyor.

Russell şöyle devam etti: "Bu hafta sonu için, bazı korelasyon çalışmaları için Bahreyn testinden farklı bir arka kanat kullanıyoruz."

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dolayısıyla, kesinlikle olumlu işaretler var ama burada oturup 'Red Bull ile aramızdaki tur zamanı farkını kapatacağız' demeyeceğim."

"Ama muhtemelen Cuma gecesi olduğumuzdan daha rahatız."

Britanyalı pilot ayrıca yedi kez şampiyon olan takım arkadaşı Hamilton'a kıyasla yarış temposunu arttırmanın yeni sezon için önemli bir hedefi olduğunu belirtti.

Russell, ilk galibiyetsiz F1 sezonunun ardından 2023'te daha güçlü bir şekilde geri dönecek olan Hamilton'a karşı mücadele etmekten keyif aldığını da sözlerine ekledi.

Russell, "Geçen yıl kullanması çok zor bir aracımız vardı."

"Elbette kendi kişisel performansımdan memnun kaldım. Sıralama turlarındaki hızımız temelde aynıydı.

"Yarış hızı belki biraz geliştirebileceğim bir şeydi. Muhtemelen yıl sonuna doğru Lewis'e kıyasla bunu geliştirdim.

"O tam bir canavar ve savaşmaya devam ediyor."

"Asla pes etmiyor, bu yüzden daha da fazla savaşarak geri dönecek. Bu mücadeleyi vereceğim için heyecanlıyım." dedi.