Russell, Azerbaycan GP'sindeki tutumu sebebiyle eleştirildi
Peter Windsor, George Russell'ın Pirelli lastikleriyle ilgili şikayetlerini 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirdi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Russell, Pirelli lastiklerinin tutarsız performansından şikayetçi oldu.
Russell, Mercedes'in yarışın ilk yarısında orta lastikte hiçbir şey yapamadığını, sert lastiklere geçtiğinde ise yarışı kazandıran bir performans sergilediğini düşünüyordu.
Yarıştan sonra Russell Pirelli ile 'ciddi görüşmeler' yapılması çağrısında bulundu.
Ancak daha önce Williams ve Ferrari'de takım sponsorluk yöneticiliği yapmış olan Windsor, McLaren'in ne kadar istikrarlı olduğu göz önüne alındığında Russell'ın teorisinin doğru olmadığına inanıyor.
Windsor, The F1 Hour podcast'inde şunları söyledi: "Bence bu tamamen saçmalık çünkü McLaren'da böyle bir zorluk görmüyoruz."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Russell ayrıca Azerbaycan'da sarı bayrak esnasındaki tutumu nedeniyle de eleştirildi. Q1'de sarı bayraklar altında çok hızlı sürdüğü için incelense de ceza almaktan kurtuldu.
Windsor, "George'un hızlı sürmeye devam etmesi hiç akıllıca değil, gerçekten çok tehlikeliydi."
"George'un erkekliğini ya da cesaretini kanıtlamaya ihtiyacı yok. Bunu zaten yarış arabasında görüyoruz." dedi.
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