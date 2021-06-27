Russell: ''Ayar değişiklikleri Williams'ın formunun artmasına yardımcı oldu''

Russell, Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turlarını 11. sırada tamamladı ve üçüncü bölüme kalmayı sadece 0.008 saniye ile kaçırdı. Ancak Yuki Tsunoda'nın aldığı cezayla İngiliz sürücü yarışa 10. sıradan başlayacak ve lastik seçiminde serbest olacak.

İngiliz pilot cuma günü etkileyici bir yarış temposu göstermişti ve bugünkü yarışa öndeki isimler yumuşak lastikle başlarken, Russell istediği lastiği seçebilecek.

Russell, üçüncü bölüme çıkamadığı için hüsrana uğramadığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını düşündüğünü söyledi.

Russell şu açıklamalarda bulundu: ''Görüldüğü üzere üçüncü bölüme kalabilmek istiyorduk.''

''Bu harika bir başarı olurdu ancak çok yakındık ve araçtan en iyisini çıkarabildiğimiz için çok memnunuz, aynı zamanda genelde bunu yapıyoruz. Artık pazar günü temposuna da önem gösteriyoruz ve aracın yarış temposunu en yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz.''

''Pazar gününün nasıl ilerleyeceğine bakalım. Bence çok iyi performansa sahibiz. Ricciardo, Sainz, Vettel gibi birçok hızlı pilotun arkasındayız. Sabırsızlıkla bekliyorum ve biraz da puan toplamak istiyoruz.''

Russell, Cuma günü yaptıkları yarış denemelerinin yeni set sert lastiklerde ve düşük yakıtla olmadıklarını açıkladı ve Avusturya'nın çok rüzgarlı olmamasının araca yardımcı olabileceğini de ekledi.

Motorsport.com tarafından yarış hızı sorulan İngiliz pilot, ''Dün kesinlikle geçirdiğimiz en iyi Cuma günüydü. Bunun yarışta nasıl gideceğini görelim. Yarış denemesi için yeni set sert lastikleri kullanmıştık ve aynı zamanda depomuz boş da değildi.''

''Araç gerçekten iyi ve güçlü görünüyordu. Yarışta neler olacağını göreceğiz.''

''Ayarlarda farklı bir yöne gittik ve bunun karşılığını alıyoruz gibi duruyor. Ancak böyle sadece birkaç yarış geçirdik. Gerçek sonuçları görebilmek için biraz daha beklemeliyiz.''

''Araçta bu özgüvene sahip olmak çok önemli. Cumartesi sakin bir gündü, rüzgar yoktu. Bu da bize biraz yardımcı oldu. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor.'' dedi.

Williams'ın araç performans başkanı Dave Robson da Russell'ın bahsettiği değişiklikler hakkında konuştu.

Motorsport.com tarafından araçlarındaki ayarların ne yönde değiştiği sorulan Robson, ''Dürüst olmak gerekirse genel yaklaşım anlamında çok bir şey değişmedi. Sürekli olarak Pazar günü puan barajında olmak istiyoruz ve bu yöne odaklıyız. Sadece küçük değişikliklerimiz oldu.''

''Cuma günkü sürüş planımızı değiştirdik ve dolu depo sürüş yaptık. Ancak bunu, seansın sonunda yağmur yağacağını düşündüğümüz için yaptık. Umarım yarış için iyi bir durumdayızdır.'' şeklinde yanıt verdi.

Robson, Russell'ın son birkaç yarışta bariz şekilde hızlı olmasına rağmen yeni aero güncellemeleri hakkında kesin sonuçlara varabilmek için erken olduğunu da itiraf etti.

''Dürüst olmak gerekirse, bunun hakkında kesin bir şey söyleyebilmek için erken olduğunu düşünüyorum.''

''Görüldüğü üzere Bakü'de tek bir araca birkaç parça eklemede bulunduk ve Fransa'da ikisine de ekledik. Fransa'daki yarış hızımız iyiydi. Ancak yeni lastik teknik direktiflerinden sonra etkilenebiliriz.''

''Burada iyi konumda olmayı düşünüyoruz ve şu ana kadar da durumumuzdan memnunuz. Dün dolu depoyla yarış hızımız iyiydi. Umarım yeni eklediğimiz aero parçaları buna yardımcı olmuştur. Her şeyden en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz ve ileri doğru emin bir adım attık.''