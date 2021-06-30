Russell, Avusturya'da yarış dışı kalmasına rağmen neden cesaretlenmeli?

Russell, Red Bull Ring'deki ilk yarış öncesinde sıralamalarda Q3'ü sadece 0.08 sn farkla kaçırdı ve 11. sırada kaldı ancak Yuki Tsunoda'nın grid cezası, İngiliz sürücünün yarışa 10. sıradan başlamasını sağladı.

Yarışın başında Pierre Gasly ve Charles Leclerc arasında yaşanan temas sayesinde Russell 8. sıraya yükseldi ve pozisyonunu korumayı başardı. Russell, orta lastiklere sahip orta sıra pilotları içerisinde lider durumdaydı. Bu, 7. sıradaki yumuşak lastiklerle cebelleşen Fernando Alonso'yu zorlamasını sağlıyordu.

Ancak ardından sorun yaşamaya başladı. 17. turdayken Williams, Russell'a "dayanıklılık" sorunu nedeniyle B planına geçeceklerini bildirdi. Bu, onun yarışının erken biteceğini gösteren ilk işaretti. Russell, harika bir yarış geçirirken bu gelen mesaj üzerine kafa karışıklığı yaşadı.

Russell, 25. turun sonunda pite geldi. Takım, onu yarış sonuna götürecek sert lastikleri taktı ancak mekanikerlerden bazıları pnömatik basınç üzerinde çalışmak zorunda kaldı ve bu yüzden Russell 18 sn kaybederek geriledi.

Russell, bir sonraki tur yine aynı sorunu yaşadı ve pist üstünde sorunu çözmeye çalıştı ancak bu süreçte 19. sıraya kadar geriledi ve Williams 36. turun sonunda onu pite çağırdı ve yarışını sonlandırdı.

Russell, "Tükenmekte olan pnömatik basıncı tamamlamaları gerektiğini gördüm. Tekrar doldurdular ancak yine düştü."

"Bu oldukça nadir olabilecek ve çok uzun zamandır takımın yaşamadığı bir sorundu." dedi.

Bu yaşananların ardından Williams garajındaki hava açıktı. Russell aracından inerken mekanikerlere teşekkür etse de, garajdaki herkes elleriyle başını tutuyor ve ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını düşünüyordu.

Russell, yaşananları "tipik" olarak adlandırdı. Fransa'daki yarışta Russell, mükemmel bir yarış çıkararak 12. oldu ve o yarışta puan alabilirdi ancak 20 aracın 20'si de yarışı tamamladı. Bu yarışta ise Russell ilk 10'da olabilecek bir araca sahipti ancak bu sefer de araçta sorun yaşandı.

Russell, yarışı tamamlayabilselerdi alabileceği sonucun Williams için kocaman olacağını söyledi ve tahminlerinin 7. olmak üzerine olduğunu söyledi. Russell'ın bu beklentisine rağmen Ferrari'nin performansının daha iyi olduğunu ve muhtemelen Ferrari pilotlarının onu geçeceğini söylemek lazım. Bu durumda Russell en kötü 12. olurdu ve Williams bu sayede takımlar şampiyonasında sadece Haas'ı değil, Alfa Romeo'yu da geçerdi.

Formula 1'deki C sınıfı mücadelesi taraftarların pek ilgisini çekmiyor olabilir ancak bu üç takımlar yüzlerce insan çalışıyor. Onlar için bu mücadele çok büyük. Takımlar şampiyonasında sekizincilik ile onunculuk arasında ödül parası açısından devasa fark var. Özellikle F1'in temel takımlarından birisi olan Williams'ın son 3 senedir geçirdiği kötü dönemin ardından alacağı bu sonuç çok önemli olacaktı ve takıma büyük moral sağlayacaktı.

Bu durumda bu puanlar Russell'dan ziyade Williams için büyük değere sahip olacaktı. Russell'ın bir pilot olarak kalitesini biliyoruz. O, F1'de muhtemelen çok parlak bir geleceğe sahip olacak. Mevcut takımında alacağı sonuçlar, olası Mercedes hamlesi öncesi CV'sinde iyi bir hamle olabilir ancak böyle sonuçlar onunla ilgili kararı etkileyecek gibi durmuyor.

Mercedes'in F1 Takım Patronu Toto Wolff, bir taraftan ön tarafta takımının yaptıklarına bakarken, diğer taraftan arka tarafta genç yeteneklerini takip ettiğini söyledi.

Wolff, "George'un ilk 10 içerisinde olduğunu ve hızlı olduğunu gördüm. Onu en son gördüğümde aracı bozulmuştu. Williams ve kendisi için çok kötü oldu."

"Ancak kimse onun hızından ve pilot olarak kalitesinden şüphe etmiyor. Williams için yazık oldu. Çok ciddi puanlar alabilecekken bunu yapamadılar. Bu puanlar şampiyonada büyük fark yaratabilirdi." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Russell'ın geleceğin yıldızı olduğunu söyleyen Alonso, yarışta Williams pilotunu kendisine çok yakın gördüğü için şaşırmadığını söyledi.

Alonso, "Pek şaşırmadım. Cuma günü Williams ile zaten hızlıydı. Onlar bu pistte genel olarak hızlı gibi. Bu yüzden onların güçlü bir yarış geçirmelerini bekliyordum ancak ne yazık ki yarışa erken veda etti."

"Gelecek hafta sonu Williams'ın bize yine yakın olmasını bekliyorum." dedi.

Russell'ın olağan üstü gösterisinin ardından en büyük şansı, bu hafta sonu da aynı pistte yarış olacak olması. Yani Williams'ın burada puan kazanma şansına sahip olması için bir sene daha beklemesi gerekmeyecek.

Takım, aracını Red Bull Ring'e göre ayarlamak için sıkı çalıştı ve Russell hafta sonu boyunca güçlüydü. Bu durum ona hafta sonu için umut verecek.

Russell, "Lastikler biraz farklı olacak. Bu durumu ilginçleştirebilir. C5 lastiklerinin çok hassas olduğunu biliyoruz. Bu, yarışta lastik aşınması açısından işleri karıştırabilir."

"Ancak evet, yine sıralamalarda 2. seans için mücadele etmeliyiz ve ilk 10'a yakın bir yerde olmak için zorlamalıyız. Ardından yarıştan maksimumu almaya çalışmalıyız. Şu anda gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ve kesinlikle bunu başaracağız."

"Ancak bugünkü gibi bir günün ardından takımlar şampiyonasında 8. olabilirdik. Alfa bu günlerde güçlü görünmüyor. Bugün muhtemelen 4-6 puan alabilirdik. Bu da bizim için çok büyük bir olay olurdu." dedi.

Russell ve Williams kötü şanslarına lanet ediyor olsa da, performanslarına bakarsak sekizinci olabileceklerini söyleyebiliriz.

En azından Williams gelecek hafta sonu, pazar günkü durumda olursa yine Russell'la önlerde olabilir ve takım için bir dönüm noktası olan ilk puanlarını alabilir.