Russell: "Avusturya'da üçüncü bölüme kalmak, Williams için pole pozisyonu kazanmak gibi"

Russell, geçen cumartesi Red Bull Ring’de üçüncü bölüme kalmayı 0.008 saniye ile kaçırmıştı ve güç ünitesinde bir sorun çıkıp yarıştan çekilmek zorunda kalana kadar, Steiermark Grand Prix'sini 8. sırada götürüyordu.

Fakat Russell, bu cumartesi şansını tersine çevirmek için mücadele etti ve iki Ferrari’yi de gerisinde bırakarak orta lastiklerle üçüncü bölüme kaldı.

Williams pilotu sıralama seansını Lance Stroll’un önünde 9. sırada tamamladı ve Sebastian Vettel’in Fernando Alonso’yu engellemesi sonucu 3 sıra grid cezası almasıyla, yarın yarışa 8. sıradan başlama hakkı elde etti.

Sıralama turları sonrasında konuşan Russell, “Bu gerçekten bizim için pole pozisyonu kazanmak gibi hissettirdi.”

George Russell, Williams FW43B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Sadece üçüncü bölüme kalmak bir şey ama daha da inanılmaz olan şey, bunu orta lastiklerle yapabilmek.”

“Seansın öncesinde, ikinci bölümde lastikleri hangi sırada kullanacağımızı tartışıyorduk. Önce yumuşak, sonra orta hamur mu yoksa tam tersini mi yapmalıydık. Fakat ilk 10’a yumuşak lastiklerle girmek istemedik.”

“Bunu başarmak, pole pozisyonu kazanmak gibi hissettirdi ve muhtemelen en son kazandığım yarıştan beri ilk kez bu kadar heyecanlandım.” dedi.

Bu, Williams’ın 2018 İtalya Grand Prix’sinden beri ilk kez üçünce bölüme kalışı ve aynı zamanda, Russell’ın geçtiğimiz sene Mercedes’le çıktığı Sakhir Grand Prix’si dışında F1 kariyerinde kazandığı en iyi sıralama sonucu oldu.

Ayrıca Russell, takımın yarınki yarış için iyi bir şansa sahip olduğunu çünkü yumuşak lastikle start alacak araçların daha çok zorlanmasını beklediğini belirtti.

İngiliz pilot, “En son bölümü yumuşak lastiklerle yapsaydık çok zoralıyıcı olurdu. Dediğim gibi, yumuşak lastikleri kullanmak istemiyorduk.”

“Çok iyi bir pozisyondayız, önümüzde yumuşak lastik kullanan AlphaTauri’ler ve arkamızda ise muhtemelen yumuşak lastikte olacak olan Lance Stroll ve Sebastian Vettel var.”

“Bu [yumuşak] lastiklerin yarışta korkunç olacağını biliyoruz. Sanki bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar gibi. Umarım böyle değildir!”

“Bizim istediğimiz stratejiyi kullanma seçeneğimiz var ancak bu bahsettiğim takımların tek seçeneği var gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

2017’den beri Mercedes genç sürücü programının bir üyesi olan Russell, şu anda Valtteri Bottas ile ikinci Mercedes koltuğu için savaşıyor.

Fakat Russell, üçüncü bölüme kalmasının Mercedes’in sürücü kadrosunu belirlemesinde rol oynayıp oynamayacağı hakkında çok kafa yormuyor.

“Ben sadece hafta sonlarına başlıyor ve bitiriyorum. Sadece kendime, herkese, Williams’a ve Mercedes’e neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Umarım bu, sadece buna bir eklenti olur.”