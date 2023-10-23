Russell, Austin’de neden kötü performans gösterdiğini açıkladı
George Russell, Austin’de yapılan Amerika Grand Prix’sinde hafta boyunca takım arkadaşı Lewis Hamilton’un gerisinde kaldı. İngiliz pilot pistteki başarısızlığının sebeplerini açıkladı. Pistin kendisine uymayışının ve istikrarsızlığın altını çizen pilot, yarışın sezonun özeti niteliğinde olduğunun altını çizdi.
Russell, Sprint yarışının son sıralama turuna kullanılmış bir lastikle çıkmış, Leclerc’i engellemesi sebebiyle üç sıra grid cezası almıştı. Sprint yarışına 11. sıradan başlayan genç pilot yarışta yedinciliğe kadar yükselerek iyi bir performans gösterdi.
Pazar günkü yarışta 5. sıradan start alan ancak üç sıra kaybeden İngiliz pilot, fena olmayan bir performans göstererek yarışı yedinci sırada tamamladı. Yarış sonrası Charles Leclerc ve Lewis Hamilton’un diskalifiyesinin ardından klasmanda beşinci sırada yer aldı.
Diğer yanda takım arkadaşı Hamilton, iyi bir performans göstererek iki yarışı da ikinci tamamlamayı bildi. Russell ise hafta sonunu daha iyi geçirmeleri halinde çok daha iyi sonuçlar alabileceğini söyledi.
Motorsport.com muhabirlere açıklamalarda bulunan Russell, yarışla ilgilli şu açıklamalarda bulundu: “Bu hafta sonu sezonun özeti gibiydi.”
“Büyük fırsatları kaçırdığımızı düşünüyorum. Yarışa kötü bir start alarak başladım. Sert lastiği taktıktan sonra ise hem araçtaki yakıtı hem de lastikleri idare etmem gerekti. Sonuç olarak tur başına neredeyse bir saniye yavaş kaldım.”
“Yarışın son kısmında tekrar orta hamur lastiğe geri döndük ve pistteki en hızlı araçlar Mercedes’teydi. Max ile aramdaki farkı 10 saniye kadar kapattım. Bu yarışın kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Podyuma çıkamamış olmam biraz sinir bozucu.”
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14
Sözlerine devam eden Russell, şunları söyledi: “Bugünkü tempoya baktığımızda, son bölümdeki orta lastik performansının potansiyelimizi çok iyi yansıtan bir örnek olduğunu düşünüyorum.”
“Hafta boyunca gösterdiğimiz performansta elbette farklılıklar vardı. Cuma günkü sıralama turlarının ilk iki bölümünde tempom düşüktü ancak üçüncü bölümde kendime geldim. Sprint sıralamada orta lastiklerle birinci ve ikinci bölümde gayet iyiydim ancak üçüncü bölüme yeni lastiğim kalmadı.”
“Bu hafta sonu kötü performans göstereceğimizin en baştan belli olduğu hafta sonlarından biriydi. Bu hafta sonu sezonun özeti gibiydi. Geçen sezon 22 yarışta bir kez bile fırsatları böylesine harcadığımızı hatırlamıyorum. Aksine bu sezon, yarışların neredeyse yarısında, toplayabileceğimiz puan potansiyelinin uzağında kaldık.”
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14
Russell, takım arkadaşına kıyasla Sprint formatının kendisini kötü etkilediği iddialarını reddetti. İngiliz pilot şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçen hafta sonu Katar’da da sprint vardı ancak en iyi performanslarımdan birini gösterdim.”
“Doğrusunu söylemek gerekirse Austin’deki bu pist beni her seferinde zorlayan bir pist olmuştur. Benim aksime Hamilton’un en güçlü olduğu pistlerden birisi burası.”
“Pist, eski asfaltı ve tümsekli yapısıyla oldukça aykırı bir pist. Bu yüzden başarısız olduğum için endişelenmiyorum.”
Ayrıca Russell,Mercedes’in Austin’e getirdiği güncelleme paketinin beklenenden daha iyi performans gösterdiğini belirtti: “ Güncelleme paketi hafta sonu beklentilerimi iyice yükselmişti.”
“Gelecek sezona hazırlanırken başarabileceğimizi düşündüğüm şeyler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Takımımın kesinlikle doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum.”
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