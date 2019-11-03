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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Russell: "Austin, Williams'a uymuyor"

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Russell: "Austin, Williams'a uymuyor"
Ekleyen:
, Editör
3 Kas 2019 09:20

George Russell, Austin pistinin Williams aracına uymadığını söyledi.

George Russell, sıralama turlarında 1:35.372lik derecesiyle 18. en hızlı isim olurken, takım arkadaşı Robert Kubica 1:35.889 yaptı ve son sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Russell, ortaya koyduğu çabadan mutlu olduğunu ancak pistin araca uymadığını söyledi.

Russell, "Bu pistte sürüş yapmaktan gerçekten çok zevk alıyorum ve şartlar düne kıyasla daha sıcaktı. Takımın tahmin ettiği üzere, normalden daha gerideyiz ve bu pist aracımıza uymuyor."

"Biraz daha fazlasını yapabilirdim ancak burada lastikleri doğru aralığa getirmek zor ve yine de iyi bir attık. Yarın piste çıkacağım, eğleneceğim ve gelecek yıl için daha fazla bilgi edineceğim." dedi.

Kubica ise Russell ile olan farkın çok büyük olduğunu kabul etti.

"Bu pistte sürüş yapmayı seviyorum ve bence modern pistlerin en iyisi. Üçüncü antrenman seansı ve sıralamalardaki son turum iyiydi ama George'la olan fark çok büyük."

"Yarış hızımıza yardımcı olması için sıralama turlarında birkaç şeyi değiştirdik. Umarım işe yarar."

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Bu Haber Hakkında

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Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

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