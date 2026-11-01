Formula 1 Meksika GP

Russell: "Attığımız hazırlık turu pole pozisyonuna mâl oldu"

George Russell, Meksika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'a yalnızca 0.009 saniye farkla kaybettiği pole pozisyonunun nedeninin, hazırlık turu için fazladan yakıt taşımaları olduğunu düşünüyor.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 10:10

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Motorsport Silver Streak



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George Russell, Meksika'daki yarışa pole'ü alan Lewis Hamilton'ın yanında ilk çizgiden başlayacak. Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer alacak.

Russell, rakiplerinin Q3'teki son hızlı turlarından önce hazırlık turu atmadığını, Mercedes'in ise lastikleri çalışma sıcaklığına getirmek için bu yöntemi tercih ettiğini açıkladı.

Sıralama turları sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Russell, "Dürüst olmak gerekirse, hiç de kolay olmadı."

"Bu durum biraz da sezonumun özeti gibi: Sanki ortalama bir tur attığım hiç olmuyor. Ya çok kötü bir tur çıkarıyorum ya da çok güçlü bir tur atıyorum. Bu da oldukça sinir bozucu."

"Q3 öncesinde bu hafta sonu boyunca ilk üç için, hatta pole pozisyonu için mücadele edebileceğimi gösteren tek bir turum bile olduğunu düşünmüyorum. Ancak son tur her şeyi gerçekten güzel bir şekilde bir araya getirdi. Bunun tam olarak nedenini bilmeyi çok isterdim ama şu anda bu sorunun cevabına sahip değilim."

"Lewis'in, Charles'ın ve Max Verstappen'in hazırlık turu atmadığını gördüm. Biz ise lastikleri ısıtmak için hazırlık turları atıyorduk. Bu oldukça zor bir konu."

"İçgüdülerim, hazırlık turu olmadan ilk turda bunu başarabileceğimizi söylüyordu ancak takım hazırlık turu atmamızı istedi. Sonuç olarak fazladan bir turluk yakıt taşımış olduk. Aradaki fark çok küçük gibi görünüyor ancak pole pozisyonuyla aramızdaki farktan daha büyük."

"Dolayısıyla geriye dönüp baktığınızda, 'Keşke fazladan bir tur için değil de yalnızca bir tur için yetecek kadar yakıt taşısaydık, o zaman pole pozisyonunu alabilirdik' diye düşünüyorsunuz."

"Ancak araçtan iner inmez de söylediğim gibi, bu performansın içimde olduğunu biliyorum. Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım. Sadece bu sezon neden geçmişte olduğu kadar istikrarlı bir şekilde bunu ortaya koyamadığımızı anlamamız gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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