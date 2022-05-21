Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

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Formula 1'i domine ettiği 8 senenin ardından yeni kurallarla birlikte gerileyen ve ilk 5 yarışta yalnızca 2 podyum elde edebilen Mercedes, arka arkaya getirdiği güncellemelerin ardından Barcelona'da şu ana kadar iyi bir görünüm verdi.

Antrenman seanslarında güçlü görünen ve pole mücadelesi verebileceği düşünen takım, özellikle ilk sektörde epey güçlü olmasına ve birkaç kez bu sektörde en iyi dereceye ulaşmasına rağmen son iki sektörde ciddi zaman kaybederek mücadeleye ortak olamadı. Takım yine de George Russell ile 4, Lewis Hamilton ile 6. olarak geçtiğimiz haftalara göre daha iyi bir sonuç elde etmeyi başardı.

Son turda en iyi ilk sektör zamanını elde eden ve Sergio Perez'i geçerek 4. sırayı -bu sezonki en iyi grid pozisyonu- elde eden Russell, yarıştan sonra verdiği röportajda takımla gurur duyduğunu belirtti ve güncellemeler sonrası ortaya çıkan paketin gelecek için iyi bir temel oluşturabileceğini söyledi.

Russell, "Açıkçası her şey sonuçlara bağlı ve bugün takım olarak sezonun en iyi sonucunu elde ettik. Bu sonuç bizi pozitif düşünmeye itiyor, nitekim lastikleri doğru aralığa getiremediğimiz bir günü geride bıraktık. İlk sektörde en hızlı araca sahiptik fakat son sektörde çok zorlanıyorduk, ideal dengeyi yakalayamadık.

"Ferrari oldukça hızlı görünüyor ancak yarışta sıralama turlarına göre daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Son birkaç haftadır fabrikada çıkarttığımız işten ötürü gururluyum, artık gelecek için iyi bir temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz." dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes için bir diğer iyi haber ise düzlük performansı. Dalgalanmanın en çok etkilediği takımlardan olan ve bu nedenle ciddi performans kaybeden Mercedes, bu hafta sonu işleri belli oranlarda tersine çevirmeyi başardı ve dalgalanmanın azalmasıyla birlikte W13 düzlükte en iyi performansı veren araçlardan biri haline geldi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri çekim gününün bu duruma ne kadar etki ettiği sorulan Russell, "Pek değil, zaten Miami hafta sonunda çözümün elimizde olduğunu hissediyorduk."

"Hangi yönde gitmemiz gerektiğini biliyor gibiyiz. Sorunun ne olduğunu bulmak, aracı çözümlere dayalı bir şekilde geliştirmek ve hızlandırmak için için güncellemeler getirmek zaman aldı, fakat başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Artık gideceğimiz yönü biliyoruz, araçtaki sorunları çözmek yerine daha hızlı olmaya odaklanabiliriz."

"Sürüş anlamında konuşacak olursak virajlarda hissiyat pek farklı değildi, sadece daha fazla yol tutuşuna sahiptik. Aracı yere yaklaştırabildik, dalgalanma sorununu çözdüğümüzde daha da iyisini yapabileceğimizi biliyoruz."

"Fakat sorunu çözmek adına yere basma gücünden epey ödün verdik ve araç şu anda ön gruptakilerle savaşacak kadar hızlı değil. Yine de iyi bir temele sahip olduğumuzun farkındayız, bu aracı geliştirebilir ve çok daha fazla performans bulabiliriz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu sezon özelinde bakarsak 4. sıra Mercedes için oldukça iyi bir sonuç, fakat takımın geçmişine baktığımızda sonuç pek de iyi görünmüyor. Hedef, bir an önce Red Bull-Ferrari ikilisini yakalayabilmek ve oyuna dönebilmek.

Son güncellemelerin ardından liderlik mücadelesi verip veremeyeceği konusunda kendine ne kadar güvendiği sorulan Russell, "Biraz daha yakın olduğumuz konusunda eminim. Bugüne bakalım, maksimumu alabildiğimiz bir gün değildi ve yine de takım olarak en iyi sonucumuzu aldık. Hafta sonu boyunca her zaman ilk 3-4 sıradaydık içindeydik ve ilk kez bir sıralama seansının bir noktasında zirveye oturmayı başardık.

"Bizim için geçmişe nazaran daha kolay bir hafta sonu oldu, sonraki yarışlarda neler olacağını görmek için heyecanlıyız. Daha hızlı olmamız ise birkaç yarış daha sürecek."

"Şu an sadece kendime odaklanıyorum, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve ulaştığım yere bakıp durumu gözden geçiriyorum.

"Açıkçası kendime inanıyorum, ancak hala geliştirmem gereken çok şey var, paketten maksimumu çıkarabildiğimi düşünmüyorum. Lewis ile karşılaştırıldığında, kesinlikle geliştirmem gereken birçok yer var, sezonun kalanı için heyecanlıyım." dedi.

Son olarak yarıştan beklentileriyle ilgili konuşan İngiliz pilot, "Yarın kaotik bir yarış olacağını düşünüyorum. Sanırım herkes birden fazla pit stop yapacak. Bence Max diğerlerinden çok daha hızlı görünüyor ama bence Ferrari'ye karşı gerçek bir şansımız var, eğer bir gecede bazı kazanımlar elde edemezlerse, onlarla birlikte olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden bunun için piste çıkacak ve podyum için savaşacağız."

"Lastikleri ısıtabilmek kesinlikle büyük bir faktör, bugün lastikler oldukça sıcaktı. Sezonun şu ana kadarki en zorlu yarışlarından biri olacağını düşünüyorum, belki Bahreyn'den bile daha kötü, dolayısıyla bu gece şapkamızı önümüze koyup en iyi çözümü bulmaya çalışmalıyız."