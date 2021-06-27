Russell, artık "Bay Cumartesi" değil "Bay Pazar" olmak istiyor

Britanyalı pilot, Williams’a geldiğinden beri hiçbir takım arkadaşına yenilmedi. Fransa Grand Prix’sinde gösterdikleri ilerleme ile Russell, 12. sırada finiş gördü ve bu sonucunu geliştirerek Avusturya’da ilk 10’da yer almak istiyor.

Williams pilotu, her ne kadar tüm sıralama seanslarında takım arkadaşlarını yenmiş olmaktan mutlu olsa da cumartesi günü sergilediği performanslarla anılmaktan o kadar da memnun değil. Çünkü genç pilot, önemli olan şeyin yarış günü olduğunu vurguluyor.

Avusturya’daki ikinci antrenman seansı ardından konuşan Russell, “Daha az Bay Cumartesi ve daha çok Bay Pazar olmaya çalışıyoruz. İlla ki bir şeyi feda etmeniz gerekecektir, sadece dengeyi bulmamız lazım.”

“Cumartesi günlerini hemen hemen kontrol altında tutabildiğimizi hissediyoruz ve tüm çabalarımızı pazar günü harcıyoruz.”

“Geçtiğimiz hafta sıralama turlarını 14. olarak tamamladım. İkinci turumun sonunda 18. sıradaydım ve seansı 12. bitirdim.”

“Elbette, yine de iyi bir gün geçirmek ve sıralamaların ikinci bölümüne kalmak istiyorum. Ancak, pazar gününü en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu.”

“Bu sporda, kendi şansınızı yaratmanız gerekiyor ve [başarılı olmak için] ne takımımın ne de kendimin diğer insanların hatalarına dayanmak zorunda kalmasını istemiyorum. Kendi yaptıklarımızla bu noktaya gelmek istiyoruz, kendi başarımla puan kazanmak istiyorum.”

“Bunu, bu sene Imola’da yapabilirdik ve yapmamız gerekirdi. Bir noktada bunu tekrardan yapmamamız için hiçbir neden yok. Göreceğiz.”

Russell, cuma günkü antrenman seanslarında pek iyi bir tempo yakalayamasa da Avusturya’daki hafta sonu hakkında iyimser olduğunu söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse oldukça keyifli bir gündü, araç iyi hissettiriyordu, fazla yakıt ile tempomuz normalden daha güçlüydü.”

“Bence bu bizim için oldukça olumlu bir noktaydı. Düşük yakıtta ise zorlandık, seansında başında oldukça yavaş kalıyorduk."

"[Cuma günü] gerçekten sınırları çok zorlama ihtiyacı hissetmedim çünkü bu, gereksiz yere risk almak olurdu. Kerblerin üzerinden geçtiğiniz çok fazla yer var ve yağmur yağdığında bu büyük bir risk oluyor ve bu daha sadece ikinci antrenman seansıydı."

“Kesinlikle daha iyi bir tur zamanı elde edebilirdik, bu yüzden heyecan verici bir durum. Şu anda, her şey yolunda gidiyor.”

George Russell, Williams arrives 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images