Russell: "Araçta sürekli sorun yaşadım"

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Mercedes'in Singapur GP'deki performansı çok iyi görünmesine rağmen Russell, Q2'de elenerek sıralama turlarına veda etti ve yarışa 11. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 3. sıradan başlayacak.

Araçta yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Russell, "İlk antrenmanda da sürekli bir sorunla karşılaşmıştım ve her virajda bunu hissediyordum, araç durmuyordu."

"Ancak sıralama turlarında durum daha da kötüleşti. Düşük hızlı virajlarda araç çok kötüydü, kelimenin tam anlamıyla biri beni arkadan itiyor gibiydi."

"Bu daha önce hiç fark etmediğim ve hiç hissetmediğim bir şey, sorun nerede anlamıyorum ama hiç iyi bir noktada değildik."

"Dün de benzer şeyleri yaşadım, her viraja geldiğimde freni tamamen bıraktım ve dümdüz gidiyordum, hiçbir viraja giremedim."

"Pol pozisyonu için savaşmamız gerekirken Q2'de elenmek sinir bozucu. Zafer için savaşabilecek bir aracınız varken yarışa 11. sıradan başlamak istemezsiniz." dedi.

Yaşadığı sorunlara rağmen Russell, buradaki performanslarının güçlü olduğunu ve yarışta ellerine fırsat geçmesi durumunda başarılı olabileceklerine inanıyor.

Mercedes pilotu, "Bence bu hafta sonu yakaladığımız tempo, sezon boyunca aero ve sürüş açısından yaptığımız iyileştirmeleri gösteriyor."

"Elbette, olmak istediğimiz noktadan çok uzaktayız, ama yine de büyük ilerleme kaydettik."

"Umarım yarışta güvenlik araçlarıyla birkaç pit stop şansımız olur ve rakiplerimizden daha farklı stratejiler deneyebiliriz."

"Tekdüze bir yarış olacağını düşünmüyorum, buraya her geldiğimizde güvenlik aracını görüyoruz." dedi.