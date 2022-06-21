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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"

Mercedes pilotu George Russell, takımın farklı şeyler denemesinin yalnızca yeni problemlere yol açtığını ve halen istedikleri yerden çok uzakta olduklarını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"
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Dalgalanma sorununu çözdüğüne inanan takım, son iki yarıştır başka bir sorunla uğraşıyor: aracın çok sert olması ve tabanın zemine "çarpması".

Mercedes'teki ilk sezonunda istikrarıyla göz dolduran Russell, araçta ne zaman bir şeyleri değiştirseler başka bir sorunun ortaya çıktığını ve her pistin kendine has zorluklar yaratmasından ötürü Silverstone'da nasıl bir yarış çıkaracakları konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor.

Russell, "Yüksek hızlı pistlerin bize biraz daha uygun olması gerektiğini düşünmek istiyorum ancak hiçbir şey kesin değil, her pist yeni bilinmeyenleri yanında getiriyor."

"Her hafta sonu farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Daha rekabetçi olacağımızı umut etsem de, gerçekten nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Bir sorunu çözdüğümüzde hemen başka tuzaklarla karşılaşıyoruz."

"Dalgalanma sorununu çözdük, ancak tabanı alçalttığımızda oldukça sert şekilde zemine çarpıyoruz. Bunun herhangi bir olumlu yanı yok." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, on the grid with team mates

George Russell, Mercedes-AMG, on the grid with team mates

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, Montreal'de sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçirdi. Her ne kadar Sergio Perez'in yarış dışı kalması ve Charles Leclerc'in yarışa 19. başlamasının yardımı olsa da, Lewis Hamilton'ın podyuma çıkması ve Russell'ın 4. olarak "ilk beşte yer alma" serisini sürdürmesi, takımın Bahreyn'den sonraki en iyi sonucunu tekrarlaması anlamına geliyordu.

Russell bu hafta sonu için sürüş yüksekliğini arttırdıklarını, ancak bunun performanslarını hiçbir şekilde etkilemediğini söylüyor.

"Sürüş yüksekliğinin artması veya azalması performansı etkilemiyor. Bununla birlikte aracın sertliği ve zemine çarpmasında da bir değişiklik olmadı, bu şaşırtıcı." 

"Sürüş yüksekliğini arttırmak veya azaltmak farklı etkilere sebep oluyor. Bu kısır döngüden çıkmak oldukça zor."

"Kanada'daki performansımız umut vericiydi, ancak ön grupla aramızdaki hız farkı halen önem taşımakta. Kağıt üzerinde biraz iyileşmiş gibi görünsek de, olmamız gereken yerden hala çok uzağız. Henüz çok büyük bir ilerleme kaydetmedik. Yine de aradaki farkı kapatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz."

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