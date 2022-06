Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"

Dalgalanma sorununu çözdüğüne inanan takım, son iki yarıştır başka bir sorunla uğraşıyor: aracın çok sert olması ve tabanın zemine "çarpması".

Mercedes'teki ilk sezonunda istikrarıyla göz dolduran Russell, araçta ne zaman bir şeyleri değiştirseler başka bir sorunun ortaya çıktığını ve her pistin kendine has zorluklar yaratmasından ötürü Silverstone'da nasıl bir yarış çıkaracakları konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor.

Russell, "Yüksek hızlı pistlerin bize biraz daha uygun olması gerektiğini düşünmek istiyorum ancak hiçbir şey kesin değil, her pist yeni bilinmeyenleri yanında getiriyor."

"Her hafta sonu farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Daha rekabetçi olacağımızı umut etsem de, gerçekten nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Bir sorunu çözdüğümüzde hemen başka tuzaklarla karşılaşıyoruz."

"Dalgalanma sorununu çözdük, ancak tabanı alçalttığımızda oldukça sert şekilde zemine çarpıyoruz. Bunun herhangi bir olumlu yanı yok." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, on the grid with team mates

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images