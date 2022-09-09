Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

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İtalya Grand Prix'si ilk antrenman seansında hızlı görünen Mercedes pilotları, ikinci antrenmanda umdukları kadar hızlı olamadı ve araçta birtakım sorunlarla karşılaştı.

İlk antrenman sonucunda Ferrari pilotlarının hemen arkasına yerleşen Mercedes, ikinci antrenmanda ise seansı lider olarak tamamlayan Max Verstappen'in yaklaşık 1 saniye gerisinde kaldı.

İkinci antrenman esnasında Russell takım telsizinden, araçta yaşadığı sorunları sık sık dile getirdi.

Russell, "Sezon boyunca gidermeye çalıştığımız yunuslama sorunu bu pistte oldukça arttı. Bunun yanı sıra ERS ile ilgili bazı problemler de yaşadık."

"Açıkçası ERS konusunda Red Bull ile aynı noktada olabileceğimizi düşünüyoruz fakat Ferrari bu konuda hiç sorun yaşamayacak gibi görünüyor."

"Bu da yarış için bizi biraz zor bir konuma sokuyor fakat eğer iyi bir yarış geçirmek istiyorsak bu sorunları halletmemiz gerek." dedi.

Antrenmanlardaki performans farkı hakkında konuşan Russell, "Bizim için biraz garip bir gün oldu çünkü iki antrenman seansında performanslarımız birbirinden oldukça farklı. İlkinde hızlı olduğumuz açıkça görülüyordu, ancak ikinci antrenmanda sanırım geriledik ya da Ferrari ve Red Bull daha da hızlandı."

"Fakat McLaren'ın arkasında olmamıza bakarsak, sanırım bizim performansımız geriledi." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, speaks with engineers in the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında bazı takımların hava koridoru denemesi yaptığı görüldü. Monza tarzındaki fazla düzlük olan pistlerde hava koridoru elde etmek tur zamanlarında büyük bir fark yaratıyor.

Bu konuda Russell, "Eğer sıralama turlarında hava koridoru elde etmeyi başarabilirsek, büyük bir avantaj sağlayabiliriz. Elbette denemek büyük bir risk fakat bunun getirisi bizim için çok fazla olur."

"Yine de, şu an asıl odaklanmamız gereken konunun bu olduğunu düşünmüyorum. Araçta sıkıntılar var ve takım olarak önceliğimiz bunları halletmek olmalı."

"Tabii ki hava koridoru elde etmeyi deneyebiliriz fakat bilemiyorum, hiçbir deneme yapmayıp sıradan bir sıralama seansı geçirmemiz de bir olasılık." dedi.