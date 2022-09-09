Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu" Sonraki / Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

İtalya Grand Prix'si hafta sonunda ilk ve ikinci antrenman turlarının geride bırakılması ardından George Russell, ikinci antrenmanda araçta yaşadıkları sorunlar hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"
Haberi dinle

İtalya Grand Prix'si ilk antrenman seansında hızlı görünen Mercedes pilotları, ikinci antrenmanda umdukları kadar hızlı olamadı ve araçta birtakım sorunlarla karşılaştı. 

İlk antrenman sonucunda Ferrari pilotlarının hemen arkasına yerleşen Mercedes, ikinci antrenmanda ise seansı lider olarak tamamlayan Max Verstappen'in yaklaşık 1 saniye gerisinde kaldı. 

İkinci antrenman esnasında Russell takım telsizinden, araçta yaşadığı sorunları sık sık dile getirdi. 

Russell, "Sezon boyunca gidermeye çalıştığımız yunuslama sorunu bu pistte oldukça arttı. Bunun yanı sıra ERS ile ilgili bazı problemler de yaşadık."

"Açıkçası ERS konusunda Red Bull ile aynı noktada olabileceğimizi düşünüyoruz fakat Ferrari bu konuda hiç sorun yaşamayacak gibi görünüyor."

"Bu da yarış için bizi biraz zor bir konuma sokuyor fakat eğer iyi bir yarış geçirmek istiyorsak bu sorunları halletmemiz gerek." dedi.

Antrenmanlardaki performans farkı hakkında konuşan Russell, "Bizim için biraz garip bir gün oldu çünkü iki antrenman seansında performanslarımız birbirinden oldukça farklı. İlkinde hızlı olduğumuz açıkça görülüyordu, ancak ikinci antrenmanda sanırım geriledik ya da Ferrari ve Red Bull daha da hızlandı."

"Fakat McLaren'ın arkasında olmamıza bakarsak, sanırım bizim performansımız geriledi." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, speaks with engineers in the garage

George Russell, Mercedes AMG, speaks with engineers in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında bazı takımların hava koridoru denemesi yaptığı görüldü. Monza tarzındaki fazla düzlük olan pistlerde hava koridoru elde etmek tur zamanlarında büyük bir fark yaratıyor. 

Bu konuda Russell, "Eğer sıralama turlarında hava koridoru elde etmeyi başarabilirsek, büyük bir avantaj sağlayabiliriz. Elbette denemek büyük bir risk fakat bunun getirisi bizim için çok fazla olur."

"Yine de, şu an asıl odaklanmamız gereken konunun bu olduğunu düşünmüyorum. Araçta sıkıntılar var ve takım olarak önceliğimiz bunları halletmek olmalı."

"Tabii ki hava koridoru elde etmeyi deneyebiliriz fakat bilemiyorum, hiçbir deneme yapmayıp sıradan bir sıralama seansı geçirmemiz de bir olasılık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Önceki haber

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Sonraki haber

Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"

Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak
Formula 1

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir" İtalya GP
Formula 1

Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"

Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk" İtalya GP
Formula 1

Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Verstappen 15. tur civarı hepimizi geçecek" İtalya GP
Formula 1

Russell: "Verstappen 15. tur civarı hepimizi geçecek"

Mercedes Monza'ya düz bir arka kanatla geldi, kiriş kanatlardan biri atıldı İtalya GP
Formula 1

Mercedes Monza'ya düz bir arka kanatla geldi, kiriş kanatlardan biri atıldı

Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi Hollanda GP
Formula 1

Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, zorlu hafta sonlarının bitmesini beklemiyor Hollanda GP
Formula 1

Mercedes, zorlu hafta sonlarının bitmesini beklemiyor

AlphaTauri: "Takımımız ve Red Bull stratejisti Schmitz'e yönelik nefret kabul edilemez" Hollanda GP
Formula 1

AlphaTauri: "Takımımız ve Red Bull stratejisti Schmitz'e yönelik nefret kabul edilemez"

Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi Hollanda GP
Formula 1

Hamilton Hollanda GP'sinde takım telsizindeki yorumlarından ötürü Mercedes'ten özür diledi

Son Haberler

Leclerc, Schumacher'in 18 yıllık Ferrari rekoruna ortak oldu
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Schumacher'in 18 yıllık Ferrari rekoruna ortak oldu

Charles Leclerc, Ferrari ile bir sezon içerisinde 8 pole pozisyonu kazanarak Michael Schumacher'in 18 sene önce kırdığı rekora ortak oldu.

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Formula 1 Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İtalya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor

Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayacağı İtalya GP'de DRS trenine takılı kalmaktan endişe duyduğunu söyledi ve böyle olması ihtimaline karşı yanına bir iPad alıp Game of Thrones dizisinin yeni bölümlerini izlemeyi planladığı şakasını yaptı.

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.