Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

İtalya Grand Prix'si ilk antrenman seansında hızlı görünen Mercedes pilotları, ikinci antrenmanda umdukları kadar hızlı olamadı ve araçta birtakım sorunlarla karşılaştı.

İlk antrenman sonucunda Ferrari pilotlarının hemen arkasına yerleşen Mercedes, ikinci antrenmanda ise seansı lider olarak tamamlayan Max Verstappen'in yaklaşık 1 saniye gerisinde kaldı.

İkinci antrenman esnasında Russell takım telsizinden, araçta yaşadığı sorunları sık sık dile getirdi.

Russell, "Sezon boyunca gidermeye çalıştığımız yunuslama sorunu bu pistte oldukça arttı. Bunun yanı sıra ERS ile ilgili bazı problemler de yaşadık."

"Açıkçası ERS konusunda Red Bull ile aynı noktada olabileceğimizi düşünüyoruz fakat Ferrari bu konuda hiç sorun yaşamayacak gibi görünüyor."

"Bu da yarış için bizi biraz zor bir konuma sokuyor fakat eğer iyi bir yarış geçirmek istiyorsak bu sorunları halletmemiz gerek." dedi.

Antrenmanlardaki performans farkı hakkında konuşan Russell, "Bizim için biraz garip bir gün oldu çünkü iki antrenman seansında performanslarımız birbirinden oldukça farklı. İlkinde hızlı olduğumuz açıkça görülüyordu, ancak ikinci antrenmanda sanırım geriledik ya da Ferrari ve Red Bull daha da hızlandı."

"Fakat McLaren'ın arkasında olmamıza bakarsak, sanırım bizim performansımız geriledi." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, speaks with engineers in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images