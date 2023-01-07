Russell: "Araçların sürekli ağırlaşması güvenlik açığı yaratabilir"
George Russell, yeni araçların çok ağır olduğunu ve bu nedenle bir noktadan sonra kaza esnasında çok sert darbelerle karşılaşabileceklerini düşünüyor.
Geçtiğimiz sezondan itibaren devreye giren yer etkisi konsepti, ağırlık açısından araçları epey olumsuz etkiledi: 798 kilogram gibi ciddi bir minimum ağırlığa sahip olan araçlar, F1 tarihinin en ağır araçları!
Araç ağırlığı, çok daha önceden minimum ağırlık hedefine ulaşan Alfa Romeo dışındaki tüm takımlar için performans açısından önemli sorunlara yol açtı; nitekim takımlar yeni araçları daha ağır 18 inç jantlar ve yeni güvenlik eklemeleri gibi hususları göz önünde bulundurularak tasarlamak zorunda kaldılar ve ağır standart parçalar nedeniyle 798 kg sınırına inemediler.
Yüksek ağırlık, yavaş virajlarda araç performansını bir hayli düşüren önden kayma sorununa da yol açan faktörlerden biriydi.
Yeni kurallarla ilgili düşüncelerini aktaran Russell, sürekli artan ağırlıkların bir noktadan itibaren sorun yaratabileceğini söylüyor.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Russell, "Şu anda en büyük sorunumuz ağırlık, araçlar olağanüstü derecede ağır. Yavaş viraj performansı ise fena değil."
"Bu araçları daha da güvenli hale getirmeye devam ediyoruz, ancak ağırlık daha da artarsa, olası bir kaza anında bir Smart Car'ın bir otobüse çarpması gibi bir etkiyle karşılaşabiliriz."
"Yarış başlarken 800-900 kg civarı bir aracınız varsa, çarpışma esnasında 15 yıl önce 650 kg olan bir araca kıyasla daha büyük bir darbe alacaksınız."
"Bu konuda doğru dengeyi tutturmak için analizler yapıldığına eminim, nitekim sınır noktasının neresi olduğunu bilmiyorum."
"Araçları güçlendirmek için ağırlaştırmaya devam ederseniz, bunun aslında çok da güvenli olmadığı bir noktaya gelir, kısacası sınırı aşarsınız." dedi.
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