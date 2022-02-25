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Formula 1 Haberler

Russell: "Araçların dalgalanması bir güvenlik sorununa dönüşebilir"

George Russell, araçların düzlüklerde yaşadığı dalgalanma sorununa bir çözüm bulunmadığı takdirde sorunun ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve güvenlik açıklarına sebep olabileceğini düşünüyor.

Russell: "Araçların dalgalanması bir güvenlik sorununa dönüşebilir"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
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Takımlar bu hafta Barcelona'da gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testlerinde yeni araçları test etmek için ilk fırsatlarını yakaladılar.

Bu testler sırasında uzun süredir görülmeyen bir sorun yeniden ortaya çıktı: dalgalanma -veya orijinal tabiri kullanmak gerekirse "porpoising". Araçlar yere çok yakın oldukları için ani yere basma gücü kayıpları yaşıyorlar, bu nedenle düzenli bir dikey hareket görülüyor.

Bu sorun en son 1980'lerin başlarında görülmüştü. O dönem Formula 1 son kez yer etkisi çağını yaşamaktaydı, ta ki günümüze dek.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto Perşembe günü verdiği bir demeçte "takımların bu sorunun ortaya çıkma ihtimalini göz ardı ettiğini fakat hızlıca bir çözüm bulabileceklerini düşündüğünü" söylemişti.

Mercedes dalgalanmadan en çok etkilenen takımlardan birisi gibi duruyor. Hem George Russell, hem Lewis Hamilton test turları esnasında bu sorundan muzdarip olduklarını belirttiler

George Russell, "Özellikle düzlüklerde araçlarla ilgili oldukça önemli sorunlar olduğunu fark edebilirsiniz."

"Daha verimli tur zamanları için bu sorunun üstesinden gelmemiz şart. Bu sorunun daha önce hiçbir takımın başına geldiğini düşünmüyorum. Birçok ilginç durum ile karşı karşıyayız."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, bu sorunu "çok fazla deneyimlemese de" kokpitte hissetmenin "hiç de hoş olmadığını" söyledi ve takımların bundan daha fazla etkilenip etkilenmesi durumunda bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerini düşündüğünü belirtti.

"Bu sorun diğer takımların da karşısına çıkarsa bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle bir şekilde çözülmesi gerekiyor."

"Gridde bu sorunu çözebilecek kapasitede birçok insan var. Tüm takımlar pek yakında birbirinden farklı çözümlerle geleceklerdir"

Bazı takımlar sorunu hafifletmek için DRS'yi tur boyunca daha fazla bölgede çalıştırarak araçtaki aerodinamik yükü azaltmak gibi bir çözüm buldular.

Ferrari'den Carlos Sainz, sorunun "bazılarını takımlarını diğerlerine göre daha fazla" etkilediğini ve "araç ayarlarının ciddi bir rol oynayacağını" söyledi.

Sainz, "Yeni kurallarla birlikte yepyeni bir dünyaya adım attık, bu da yeni dünyamızın önde gelen sorunlarından birisi. Hızlıca bir çözüm üretmeliyiz çünkü bu sezonun konusu bu olabilir."

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