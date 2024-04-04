Russell: "Araçlar pist üzerinde kaza yaptığında VSC otomatik devreye girmeli"

Russell, Fernando Alonso'yu kovalarken geçirdiği kazanın ardından enkaz halindeki W15'inin piste geri sıçraması ve yan yatmasının ardından yarışın durdurulması için telsizden birden fazla kez kırmızı bayrak için takıma seslendi.

Kazanın ardından yaşananlar, tehlike göz önüne alındığında F1 hayranları ve gözlemcileri arasında önemli bir endişeye neden oldu.

Her ne kadar canlı yayın Russell'ın kazası ilerlerken kesilse de, durduktan sonra sanal güvenlik aracı sisteminin devreye girmesi uzun zaman aldı.

Stroll, olayın meydana geldiği virajın yüksek hızda olması nedeniyle kaza alanına neredeyse kör bir şekilde yaklaşırken, Suzuka hafta sonundan itibaren sadece Aston Martin'in performans optimizasyon şefi olarak görev yapan eski yarış mühendisi Ben Michell tarafından aceleyle uyarılmak zorunda kaldı.

Bu bilgi Russell'ın yarışı durdurmaya çalışırken kendi takım telsizinden verdiği yanıtın bir parçasıydı. Tıpkı motor sporlarının trajik yakın geçmişinde genç sürücüler Anthoine Hubert ve Dilano van 't Hoff'un Spa'da kaza yapan araçlarının ardından yüksek hızlı kazalarda tekrar çarpışarak hayatlarını kaybettikleri gibi.

Autosport/Motorsport.com tarafından kendisine gelecekte böyle bir durumun tekrarlanmaması için yeni bir güvenlik sisteminin uygulanmasını isteyip istemediği sorulan Russell, "İçinde bulunulması inanılmaz derecede rahatsız edici bir pozisyondu."

"Araçların 250 km/s hızla yaklaştığı kör bir virajdasınız, tam yarış çizgisinin üzerinde ve aracınız ters dönmüş durumda. Felaketin gerçekleşmesini bekliyordum."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Neyse ki arkamda 10 saniyelik bir fark vardı ve sanırım sanal güvenlik aracı çıkmadan önce 10 ya da 12 saniyeydi."

"Ancak 10 saniye içinde, yarışın ilk turunda olsaydı beş, altı, yedi araç olabilirdi ve sarı bayrak olsa bile muhtemelen birçok kez çarpardım."

"Daha önce bir aracın kaza sonrası piste geri döndüğü yakın kazalar gördük. 2022'de Japonya'da Carlos Sainz bunu yaşadı."

"Bence bir araç tehlike bölgesindeyse, hemen otomatik VSC'nin devreye girebileceği bir yol bulmalıyız. yarım saniye içinde, çünkü bu saniyeler çok önemli."

"Hayatlarımız risk altında. Geçmişte Spa'da birçok kez araçların suda kızakladığını gördük. Sahip olduğumuz teknolojiyle bu alanda adımlar atmanın zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

Olay şu anda FIA tarafından inceleniyor ve Autosport/Motorsport.com'un anladığına göre 2025 Avustralya GP'sinde söz konusu virajda büyük bir değişikliğe gidilecek.

Ayrıca, Russell'ın bu tür olayları kapsayacak bir güvenlik sistemi güncellemesinin bir parçası olarak otomatik bir sürecin devreye sokulması yönündeki istekleriyle ilgili olarak, FIA'nın mevcut prosedürlerinin bu durumda gerektiği gibi işlediğini düşündüğü anlaşılmaktadır.

Russell'ın bariyerlere çarpmasından 1.2 saniye sonra sarı bayraklı dijital pano ekranı aktif hale geldi ve kaza başladıktan 5.7 saniye sonra da, yakındaki görevliler tarafından gösterilen fiziksel bayraklar da dahil olmak üzere, çift sarı sallandı.

Aradan 8.1 saniye geçtikten sonra, kaza alanına giden pist bölgesi çift sarı durumuna getirilmiş ve bu durum her bir araç için sürücü telsizlerine ve kokpit ekranlarına da iletilmiştir.

Ayrıca, bu durumda VSC sisteminin yarış kontrolünde etkinleştirilmesinden TV yayın grafiklerinde görüntülenmesine kadar birkaç saniye geçmesinin de önemli bir optik sorun olduğu öne sürülmüştür.