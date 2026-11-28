Formula 1 Katar GP
Russell: “Araçla çok iyi bir uyum yakaladım”
Katar Grand Prix’sinde pole pozisyonunu kazanan George Russell, sıralama turlarının ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 28 Kas 2026 19:20
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Katar Grand Prix’si hafta sonunun ilk üç antrenman seansını takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin arkasında ikinci sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarında zirveye yükselerek pole pozisyonunun sahibi oldu.
Seansın ardından konuşan Russell, birinci bölümden itibaren araçta çok iyi bir hissiyat yakaladığını ve uzun bir aranın ardından yeniden en önde başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
"Çok hızlı bir yapıda olduğu için bu pistte sürüş yapmak her zaman inanılmaz bir his. Araç bu hafta sonu kesinlikle muhteşemdi, antrenmanlardaki ilk turdan itibaren çok hızlıydık ancak tüm seanslarda Kimi'nin arkasında kaldım.”
“Sıralama turlarının ilk bölümünde araçla çok iyi bir uyum yakaladım ve yeniden pole pozisyonunda olmak harika hissettiriyor, epey zaman olmuştu.”
“Malezya'daki güncellemelerimizden beri burası ilk gerçek sınav oldu ve bence bu virajlar sahip olduğumuz yere basma kuvvetini tam anlamıyla ortaya koydu.”
“O zamandan beri ayarları geliştirmeye devam ettik ve sezonun orta bölümünden bu yana aracı yavaş yavaş ileriye taşıdık. Katar’da her zaman güçlü olduğumuz bir pistti.”
“Gerçekten keyif aldığım bir pist, takvimdeki en iyilerden biri. Yarınki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."
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- Motorsport.com Ekibi
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