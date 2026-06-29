Russell: "Aracın performans dalgalanmasının sebebini anlayamıyorum"

Spielberg'deki yarışa pole pozisyonundan start alan George Russell, 71 turluk yarışın 57’sini lider götürerek kariyerinin 7. Grand Prix zaferini elde etti. Bu sonuç aynı zamanda sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinden bu yana gelen ilk galibiyeti oldu.

Mercedes pilotu bu başarıyla birlikte takım arkadaşı Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkını 40 puana indirdi. Ancak Russell'a göre sürüş tarzı ve araç uyumu konusundaki temel problemler hâlâ tamamen çözülmüş değil.

Hafta sonu boyunca Antonelli daha hızlı görünen taraf olurken, sıralama turlarında Russell tabloyu tersine çevirdi. Antonelli ise yarışın başında yaşadığı dağınık start ve özellikle 2. turun 1. virajında üç kez pist dışına taşması nedeniyle geriye düştü.

Russell, performanstaki bu büyük dalgalanmanın nedenine dair net bir açıklama yapamadığını söyledi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Russell, "Kendime güvenim yüksek, bunu yapabileceğimi biliyorum. Ama her şeyi bir araya getirme konusunda pek güvenim yok çünkü benim için inişli çıkışlı bir dönem oldu."

"Bu hafta sonu bile bazı noktalarda Kimi'nin 0.6 saniye gerisindeydim, sonra Q3'e geldiğimizde 0.2 saniye önüne geçtim."

"Buna gerçekten net bir cevap veremiyorum. Ama pole turlarını atmayı başardığım anlarda araç ve lastikler geçen yıla daha çok benziyordu; o zamanlar tüm hafta sonu boyunca istikrarlı performans çıkarabiliyordum.”

"Son birkaç ay benim için zor geçti. Her şeyin ters gittiği yarışlar da oldu, zor performanslar da."

"Ayrıca her hafta sonu çok güçlü performanslar sergileyen inanılmaz bir takım arkadaşım var."

"Bu yüzden Kanada'ya ve Barselona'ya düşük bir noktadan girdim ve geri dönmek için büyük bir direnç göstermem gerekti.”

"Son iki pole pozisyonu ve özellikle bana uygun olmadığını düşündüğüm bir pistte gelen galibiyet gerçekten gurur verici." dedi.