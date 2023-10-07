Russell: "Aracın maksimum performans için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz"

Mercedes, 2022'de zemin etkisinin geri dönüşü için W13'ü mümkün olduğunca yere yakın çalıştırarak maksimum yere basma kuvveti elde etmeye çalıştı.

Ancak yüzeydeki tümsekler ve kusurlar sürüş yüksekliğinden taviz verilmesini zorunlu kıldığı için araç ciddi bir zıplama sorunu yaşadı. Bu da ekibin mükemmel koşullarda elde ettiği rüzgar tüneli simülasyonlarını tekrarlayamayacağı anlamına geliyordu.

Ancak, George Russell'ın geçen yılın sonlarında Brezilya'da kazandığı sprint ve yarış zaferi, Mercedes'i kış boyunca sıfır sidepod tasarımına bağlı kalmaya teşvik etti.

Ancak 2023 için, takımın W14 aracını aşırı yüksek bir sürüş yüksekliği etrafında tasarlamak için diğer yöne çok fazla ilerlediğine inanılıyor.

Mühendisler her hafta sonu aracı optimize etmeye çalıştıkça, bu durum performansta büyük dalgalanmalara yol açıyor.

Genellikle Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton ilk antrenman seanslarında daha yavaştı, aracın kullanımı konusunda zıt geri bildirimler verebiliyordu ve ikinci antrenmanda ayarları önemli ölçüde değiştiriyordu.

Daha sonra ikili sıralama turlarında ilerlemeye başlıyor ve yarışın ilerleyen turlarında maksimum performanslarına ulaşıyorlardı.

Takım patronu Toto Wolff bu sezonun başlarında bu eğilimi açıklamaya çalışmış ve şöyle demişti: "Gece simülasyon çalışmalarında Cuma'dan Cumartesi'ye bir sıçrama yapma eğilimindeyiz. Sprint hafta sonlarında, geleneksel hafta sonlarına kıyasla daha fazla zorlandığımızı görebilirsiniz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak yaz tatilinden bu yana Mercedes bu alışkanlığını kırıyor gibi görünüyor. Bu durum özellikle Cuma günü Katar'da yapılan koşuda vurgulandı.

Bir sprint yarışı hafta sonu olduğu için, hafta sonu boyunca yalnız bir tane antrenman seansı gerçekleşiyor.

Pist limiti ihlali sebebiyle McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'yi ilk üçün dışına düşerken, Hamilton üçüncü ve Russell ikinci sıraya yükseldi.

Motorsport.com tarafından Mercedes'in ilerlemesini açıklaması istenen Russell, bunun takımın ayar tutarlılığını yansıttığını düşündü.

"Bence bu sadece öğrenme ve deneyim. Bence bu yılın başında kendimizi temponun dışında, olmak istediğimiz yerin çok gerisinde bulduk. Araçla pek çok farklı şey deniyorduk."

"Ve sanırım şimdi, muhtemelen bu son beş yarışta, aracın kurulumu nispeten, gittiğimiz her yarışta hemen hemen aynı kurulum oldu.

"Dolayısıyla, aracın performansını maksimum düzeye çıkarmak için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence bu tutarlılığa yardımcı oluyor ve bunun üzerine inşa ediyoruz."

"Bu da bize gelecek yıl için iyi bir yön veriyor. Bence bu da büyük bir etken."