Russell: "Aracın maksimum performans için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz"

Mercedes, 2022'de zemin etkisinin geri dönüşü için W13'ü mümkün olduğunca yere yakın çalıştırarak maksimum yere basma kuvveti elde etmeye çalıştı.

Ancak yüzeydeki tümsekler ve kusurlar sürüş yüksekliğinden taviz verilmesini zorunlu kıldığı için araç ciddi bir zıplama sorunu yaşadı. Bu da ekibin mükemmel koşullarda elde ettiği rüzgar tüneli simülasyonlarını tekrarlayamayacağı anlamına geliyordu.

Ancak, George Russell'ın geçen yılın sonlarında Brezilya'da kazandığı sprint ve yarış zaferi, Mercedes'i kış boyunca sıfır sidepod tasarımına bağlı kalmaya teşvik etti.

Ancak 2023 için, takımın W14 aracını aşırı yüksek bir sürüş yüksekliği etrafında tasarlamak için diğer yöne çok fazla ilerlediğine inanılıyor.

Mühendisler her hafta sonu aracı optimize etmeye çalıştıkça, bu durum performansta büyük dalgalanmalara yol açıyor.

Genellikle Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton ilk antrenman seanslarında daha yavaştı, aracın kullanımı konusunda zıt geri bildirimler verebiliyordu ve ikinci antrenmanda ayarları önemli ölçüde değiştiriyordu.

Daha sonra ikili sıralama turlarında ilerlemeye başlıyor ve yarışın ilerleyen turlarında maksimum performanslarına ulaşıyorlardı.

Takım patronu Toto Wolff bu sezonun başlarında bu eğilimi açıklamaya çalışmış ve şöyle demişti: "Gece simülasyon çalışmalarında Cuma'dan Cumartesi'ye bir sıçrama yapma eğilimindeyiz. Sprint hafta sonlarında, geleneksel hafta sonlarına kıyasla daha fazla zorlandığımızı görebilirsiniz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images