Prime'a abone ol
Önceki / Horner, Perez'le Verstappen arasındaki farka şaşırdı Sonraki / Hamilton, Verstappen'i övdü: "Bu sene kusursuzdu"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Russell: "Aracın maksimum performans için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz"

Mercedes, 2023 aracı için sezon boyunca hafta sonuna yavaş bir şekilde adapte olma eğilimini tersine çevirecek bir ayar noktasının nihayet bulunduğuna inanıyor.

Matt Kew
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes, 2022'de zemin etkisinin geri dönüşü için W13'ü mümkün olduğunca yere yakın çalıştırarak maksimum yere basma kuvveti elde etmeye çalıştı.

Ancak yüzeydeki tümsekler ve kusurlar sürüş yüksekliğinden taviz verilmesini zorunlu kıldığı için araç ciddi bir zıplama sorunu yaşadı. Bu da ekibin mükemmel koşullarda elde ettiği rüzgar tüneli simülasyonlarını tekrarlayamayacağı anlamına geliyordu.

Ancak, George Russell'ın geçen yılın sonlarında Brezilya'da kazandığı sprint ve yarış zaferi, Mercedes'i kış boyunca sıfır sidepod tasarımına bağlı kalmaya teşvik etti.

Ancak 2023 için, takımın W14 aracını aşırı yüksek bir sürüş yüksekliği etrafında tasarlamak için diğer yöne çok fazla ilerlediğine inanılıyor.

Mühendisler her hafta sonu aracı optimize etmeye çalıştıkça, bu durum performansta büyük dalgalanmalara yol açıyor.

Genellikle Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton ilk antrenman seanslarında daha yavaştı, aracın kullanımı konusunda zıt geri bildirimler verebiliyordu ve ikinci antrenmanda ayarları önemli ölçüde değiştiriyordu.

Daha sonra ikili sıralama turlarında ilerlemeye başlıyor ve yarışın ilerleyen turlarında maksimum performanslarına ulaşıyorlardı.

Takım patronu Toto Wolff bu sezonun başlarında bu eğilimi açıklamaya çalışmış ve şöyle demişti: "Gece simülasyon çalışmalarında Cuma'dan Cumartesi'ye bir sıçrama yapma eğilimindeyiz. Sprint hafta sonlarında, geleneksel hafta sonlarına kıyasla daha fazla zorlandığımızı görebilirsiniz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak yaz tatilinden bu yana Mercedes bu alışkanlığını kırıyor gibi görünüyor. Bu durum özellikle Cuma günü Katar'da yapılan koşuda vurgulandı.

Bir sprint yarışı hafta sonu olduğu için, hafta sonu boyunca yalnız bir tane antrenman seansı gerçekleşiyor. 

Pist limiti ihlali sebebiyle McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'yi ilk üçün dışına düşerken, Hamilton üçüncü ve Russell ikinci sıraya yükseldi. 

Motorsport.com tarafından Mercedes'in ilerlemesini açıklaması istenen Russell, bunun takımın ayar tutarlılığını yansıttığını düşündü.

"Bence bu sadece öğrenme ve deneyim. Bence bu yılın başında kendimizi temponun dışında, olmak istediğimiz yerin çok gerisinde bulduk. Araçla pek çok farklı şey deniyorduk."

"Ve sanırım şimdi, muhtemelen bu son beş yarışta, aracın kurulumu nispeten, gittiğimiz her yarışta hemen hemen aynı kurulum oldu.

"Dolayısıyla, aracın performansını maksimum düzeye çıkarmak için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence bu tutarlılığa yardımcı oluyor ve bunun üzerine inşa ediyoruz."

"Bu da bize gelecek yıl için iyi bir yön veriyor. Bence bu da büyük bir etken."

paylaşım
yorumlar

Horner, Perez'le Verstappen arasındaki farka şaşırdı

Hamilton, Verstappen'i övdü: "Bu sene kusursuzdu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Formula 1
Katar GP

Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Formula 1
Katar GP

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya

McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya

Formula 1
Katar GP

McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Formula 1
Katar GP

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Son Haberler

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

F1 Formula 1
Katar GP

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

F1 Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol