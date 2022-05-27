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George Russell, Monako Grand Prix'si öncesi cuma günkü antrenman seanslarını sırasıyla sekizinci ve altıncı sırada tamamladı.

Mercedes, ilk seansta süspansiyon sertliğine bağlı dalgalanma sorunları yaşadı ve ikinci seansta bunu geliştirmeye odaklandı.

Russell, her iki seansta da takım arkadaşı Lewis Hamilton'dan öndeydi.

Russell, "Aracı sürmek gerçekten zor."

"Bu araçlardaki süspansiyon sertliği fazla. Tümsekli cadde pisti için çok sert. Sınırda olmak kolay değil. Bu en büyük zorluklardan biri."

"Bence Ferrari yeniden yükseliyor, Imola'da kerblerden geçerken ne kadar iyi olduklarını gördük. Nispeten rahat bir şekilde üzerinden geçiyorlardı ve bu da şu anda onlar için avantajlı."

"Bu yüzden yarın için yapacak çok işimiz var ve bunun farkı kapatmaya yardımcı olacağına emin değilim. Yine de burada sürmek her zaman güzel." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İngiliz pilot, aracın değiştirilmesi mi yoksa pilotların uyum sağlaması mı gerektiği sorulduğunda şu cevabı verdi: "Normalden daha nazik olmanız gerekiyor çünkü araç sürekli yere çarpıyor."

"Bu, dalgalanma için çok farklı bir sebep. Beşinci viraj yüzünden iki lastiğin de havaya kalktığı bölümler var. Sağ ön lastik havaya kalkıyor ve araç kadar sert ki, sol ön lastik de yerden yükseliyor."

"Araçta daha fazla ne yapabiliriz bilmiyorum. Bizim için daha kolay olması ve daha fazla güvenimiz olması için her şeyi yapıyoruz ama takımdakiler çok çalışacak ve yarın için ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Genel olarak güvenim var. Bugünden sonra çok kötü hissetmiyorum."

"Daha iyi olabilirdim ama nispeten iyi bir gündü."

"Fakat McLaren önümüzdeyken ve biz altıncı sıradayken olmak istediğimiz yerde değiliz. Kalanların en iyisi olmak istiyoruz. Bence Ferrari ve Red Bull ile bu hafta sonu bizim için en iyi sonuç bu olur ama Lando'nun önümüzde çıkmadığından emin olmamız lazım."