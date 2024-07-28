Russell, aracının minimum ağırlığın altında olmasından dolayı inceleme altında, diskalifiye kapıda!
George Russell, aracının minimum 798 kg ağırlığının altında olmasından ötürü hakemler tarafından incelemeye alındı.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Britanyalı pilot, tek stop stratejisine geçmesinin ardından liderliği almış ve Lewis Hamilton'ın baskısına rağmen yerini koruyarak kariyerinin üçüncü zaferini almıştı.
Kurallar gereği hakemler, yarışın ardından araçta kalan yakıtı çıkarıyorlar ve bu miktar üzerinden analizler yapıyorlar.
Russell'ın araçta kalan yakıt miktarıyla ilgili problemi yoktu fakat araçta kalan yakıt çıkarıldıktan sonra aracın ağırlığı 798 kg'nin 1.5 kg altına indi.
Kurallar gereği araçlar minimum 798 kg ağırlığında olmalı fakat Russell'ın aracı 796.5 kg geldi.
Yarışın ardından inceleme yapan Jo Bauer, aracın olması gerekenden daha hafif olması nedeniyle konuyu hakemlere bildirdiğini söyledi.
Konu şimdi Belçika GP hakemleri tarafından görüşülüyor.
Mercedes'in bu 1,5 kg'lık farklılığı açıklayamaması durumunda Russell'ın diskalifiye edilmesi gerekiyor.
Böyle bir durumda zafer Hamilton'a giderken, Oscar Piastri ikinci ve Charles Leclerc üçüncü olacak.
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