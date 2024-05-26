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Formula 1 Monako GP

Russell: "Yaptığımız geliştirmeler meyvelerini veriyor"

George Russell, cumartesi günü Monako'da güçlü bir sıralama seansı geçirdiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotu, Monte Carlo'daki cuma gününden oldukça memnundu.

İki antrenman seansının ardından buradaki cuma gününün 'bu sezonun en iyisi' olduğunu dile getirirken, sıralama turlarında ilk beş için mücadele etmeyi bekliyordu.

Russell, söylediği gibi sıralama turlarında beşinci sırayı elde etmeyi başardı. Ancak üçüncülüğe bu denli yakın olmasının 'sinir bozucu' olduğunu dile getirdi.

Britanyalı pilot, "Gerçekten güçlü bir seanstı. Araçta kendimi oldukça iyi hissettim."

"Açıkçası üçüncü sıraya çok yakındım, bu da çok sinir bozucu. Ancak ekibimiz, araca beklenenden daha önce geliştirmeler getirerek harika bir iş çıkardı ve bu geliştirmeler gerçekten meyvelerini veriyor. İlerlemeyi hissediyorum." dedi.

Russell, eğer şans onlardan yana olursa pazar günkü yarışta podyuma çıkabileceklerini düşünüyor.

"Buna inanmak zorundayız. Strateji çok önemli, biraz da şansın yanımızda olması gerekiyor. Eğer pite geç girmeyi başarırsanız - ki bu ideal bir strateji olmayabilir - o zaman güvenlik aracı bir fark yaratabilir."

"Birkaç pozisyon kazanmak için sabırsızlanıyorum."

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