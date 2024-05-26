Russell: "Yaptığımız geliştirmeler meyvelerini veriyor"
George Russell, cumartesi günü Monako'da güçlü bir sıralama seansı geçirdiğini açıkladı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes pilotu, Monte Carlo'daki cuma gününden oldukça memnundu.
İki antrenman seansının ardından buradaki cuma gününün 'bu sezonun en iyisi' olduğunu dile getirirken, sıralama turlarında ilk beş için mücadele etmeyi bekliyordu.
Russell, söylediği gibi sıralama turlarında beşinci sırayı elde etmeyi başardı. Ancak üçüncülüğe bu denli yakın olmasının 'sinir bozucu' olduğunu dile getirdi.
Britanyalı pilot, "Gerçekten güçlü bir seanstı. Araçta kendimi oldukça iyi hissettim."
"Açıkçası üçüncü sıraya çok yakındım, bu da çok sinir bozucu. Ancak ekibimiz, araca beklenenden daha önce geliştirmeler getirerek harika bir iş çıkardı ve bu geliştirmeler gerçekten meyvelerini veriyor. İlerlemeyi hissediyorum." dedi.
Russell, eğer şans onlardan yana olursa pazar günkü yarışta podyuma çıkabileceklerini düşünüyor.
"Buna inanmak zorundayız. Strateji çok önemli, biraz da şansın yanımızda olması gerekiyor. Eğer pite geç girmeyi başarırsanız - ki bu ideal bir strateji olmayabilir - o zaman güvenlik aracı bir fark yaratabilir."
"Birkaç pozisyon kazanmak için sabırsızlanıyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar