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Formula 1 Britanya GP

Russell: "Araç, sıralama turlarında adeta canlandı"

George Russell, aracın Britanya GP sıralama turlarında adeta canlandığını ve harika hissettirdiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Russell, Q3'ün ilk turlarının ardından pistteki en hızlı turu atan isimdi. Seansın bitimine doğru pilotların tekrar piste çıkmasıyla daha iyi turlar geldi ancak yine zirveye yerleşen pilot Russell oldu.

Mercedes pilotu, sezonun başında hayal bile edemeyecekleri pozisyonda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirirken; tamamen yarışa odaklandıklarını ekledi.

"Bu harika bir duygu! Bu yılın başında burada pole pozisyonunda olmayı hayal bile edemezdik."

"Ayrıca ilk çizgiyi kapattık, Lando ise üçüncü sırada. Bu tek kelimeyle harika. Tüm bunları taraftarlara da borçluyuz, bize inanılmaz bir enerji veriyorlar."

"Araç şu anda harika hissettiriyor, sıralamalarda adeta canlandı. Bu pistte sürüş yapmak büyük bir keyif.

"Şu anda çok heyecanlıyız ve odağımız tamamen yarında: Kazanmamız gereken bir yarış var."

"Lando ile sıkı bir mücadele olacak ve eminim ki Max de hızlı olacak."

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