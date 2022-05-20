Russell: "Araç kesinlikle farklı tepkiler veriyor"

Haberi dinle

Mercedes pilotu George Russell, İspanya Grand Prix'si öncesi ikinci antrenman seansında güçlü bir performans sergiledi ve lider Leclerc'ten 0.117 geride ikinci oldu.

Takım, Miami'deki antrenman seanslarında da çok iyi performans sergilemişti ancak hafta sonunun geri kalanında yeterli tempoyu bulamadı.

Seansın ardından konuşan Russell şunları söyledi: "Miami'de cuma günü en hızlı takımdık. Burada görüldüğü üzere ikinciyiz."

"Araç kesinlikle farklı tepkiler veriyor, farklı sınırlara sahibiz ve düzlükte kesinlikle dalgalanma yok, ki bu iyi bir şey. Fakat hâlâ bazı virajlarda dalgalanma var."

"Red Bull hâlâ çok ama çok güçlü duruyor. Şu anda yenmesi zor takım onlar gibi görünüyor."

"Dalgalanma, hâlâ üzerinde çalışılan bir sorun. Bu hafta sonu aniden çözüm bulacağımız ve uygulayacağımız bir şey yok."

"Bence bu, sıralama veya yarış için istediğimiz ayar ve verebileceğimiz tavizler arasındaki dengeyi bulmamıza bağlı. Fakat iyi bir noktadayız."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sürücüler, Barselona'daki sıcak hava koşulları nedeniyle lastiklerde çok fazla performans kaybediyorlar. Bu yüzden, lastikler hafta sonunun gidişatını etkileyen önemli faktörlerden biri haline geliyor.

Russell, antrenmanlardaki tempoları güçlü olsa da lider takımların seans sırasında en düşük güçte olduklarını belirtti.

İngiliz pilot, "Öndekilere biraz daha yakın olamamamız için hiçbir neden göremiyorum. Fakat güç modları ve diğer şeylerde farklılıklar var."

"Sanırım Ferrari ve Red Bull en düşük güç modundaydı. Yani bu açıdan biraz üstünler."

"Lastik performans kaybı herkes için çok fazla. Bu da, pazar günkü yarışı yapacak veya bozacak şey olacak. Biz de bu gece buna odaklanacağız."

"Fakat herkes için en az iki pit stop olacağını söyleyebilirim." dedi.