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Formula 1 Hollanda GP

Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"

George Russell, Hollanda GP cuma gününün ardından, W15 aracının performansı konusundaki memnuniyetini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Russell cuma günkü ikinci antrenman seansında Oscar Piastri'nin McLaren aracını geride bırakarak en hızlı isim oldu.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı.

Russell, cuma gününün ardından aracın performansından memnun olduğunu dile getirdi: "Geri dönmek gerçekten zordu çünkü hava çok rüzgarlıydı, muhtemelen son birkaç yılda gördüğüm en rüzgarlı havaydı."

"Ama araç gerçekten iyi performans gösteriyor. Kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor."

"Bu hafta sonu McLaren'lar ve Max Verstappen ile oldukça yakın bir mücadele olacak gibi görünüyor, ancak elbette yarın her şey farklı olabilir."

"Geri döndüğüm için çok heyecanlıyım ve sıralama turlarındaki o mücadeleyi ve heyecanı hissetmek için sabırsızlanıyorum. Bunu özlemişim."

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