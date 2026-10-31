Formula 1 Meksika GP

Russell: "Araç hâlâ %100 performansında değil"

George Russell, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamasının ardından mutlu olduğunu söylerken, hafta sonu boyunca aracın performansını ortaya çıkarmakta zorlandığını belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:26

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes pilotu George Russell, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Lewis Hamilton'ın arkasında ikinci sırayı elde etti.

Son yarışlarda zorlandığını ve hâlâ otomobilinin karakteristik özelliklerine tam olarak uyum sağlayamadığını belirten Russell, özellikle hafta sonunun büyük bölümünde yaşadığı sıkıntıların ardından Q3'te gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Russell, "Mutluyum."

"Son birkaç yarış benim için zorlu geçti ve açıkçası hâlâ aracın performansını tam anlamıyla ortaya çıkarmakta zorlanıyorum."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Q3'teki tek bir tura kadar oldukça zor bir hafta geçirdim. O turda yarım saniyeden fazla zaman kazanarak pole pozisyonunu neredeyse elde ediyordum."

"Performansın her zaman otomobilin içinde olduğunu biliyorum ancak bunu yeterince sık ortaya koyamıyoruz. Beni hayal kırıklığına uğratan da bu."

"Sıcaklıkların düşmesi bizim lehimize oldu. Bu durum lastiklerden daha fazla yol tutuşu elde edebilmem için bana biraz daha fazla güven verdi." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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