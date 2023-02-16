Russell: "Aptalca bir kural nedeniyle konuşmayı bırakmayacağım"

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Aralık ayında yapılan kural değişikliğiyle birlikte FIA, pilotların onay alınmadan siyasi, dini veya kişisel yorum yapmasını yasaklamış durumda.

F1 CEO'su Stefano Domenicali bunun bazılarının korktuğu kadar acımasız olmayabileceği konusunda ısrar etmesine ve FIA'nın bir açıklama yapacağını ummasına rağmen, bazı pilotlar bu hamleden duydukları memnuniyetsizliği her fırsatta dile getirmekteler.

Bu isimlerden biri olan GPDA başkanı George Russell, "FIA'nın neden böyle bir tutum takındığından emin değilim."

"Bence bu tamamen gereksiz, günümüz dünyasına ve F1'ine bakarsak daha da gereksiz."

"Doğal olarak bu olup bitenin açıklığa kavuşturulmasını istiyor, ideal bir çözüme ulaşılacağına da inanıyoruz. Bunun bir tür yanlış anlaşılma olduğunu düşünmeyi tercih ederim."

"Dürüst olmak gerekirse bu konuda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok, ancak aptalca bir kural yüzünden görüşlerimizi ya da düşüncelerimizi sınırlandırmayacağız. Hepimiz ifade özgürlüğü için buradayız ve sahip olabileceğimiz her türlü görüşü paylaşıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Bahreyn'deki açılış yarışından önce bu konuda bilgilendirileceklerini umut eden Russell, "Durumun açıklığa kavuşacağından eminim, bu meselenin ilk yarıştan önce çözüleceğini umuyorum."

"Herhangi birimizin görüşlerini kısıtlamak istediklerini düşünemiyorum. Bu ifade özgürlüğünün bir parçası ve görüşlerimizi istediğimiz platformda paylaşma hakkımız var."

"Dolayısıyla bu konu uzun vadede kimseyi endişelendirmemeli." dedi.

Geçen yıl tüm pilotlar, görevinin ilk yılındaki FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile düzenli olarak doğrudan temas halindeydi.

Kış arasında takımlarla ve bizzat F1 yönetimiyle sorunlar yaşayan Ben Sulayem, kısa bir süre önce artık seriye direkt müdahalede bulunmayacağını açıkladı.

Bu durumun kendilerini nasıl etkileyeceği sorulan Russell, "Mohammed'le bu ay -daha doğrusu geri çekileceğini açıkladığından beri- konuşmadım."

"Ancak [F1 yarış direktörü] Niels [Wittich] ile temas halindeyim, kendisiyle görüşlerimizi paylaşabildiğimiz bir diyaloğa sahibiz. Kendisi sadece geleceği şekillendirmeye çalışmak ve zaten gerçekten harika bir spor olan bu sporu geliştirmeye yardımcı olmak için bize sorular yöneltiyor."

"Ancak Mohammed ile, hiç olmazsa doğrudan diyalog açısından, sanırım bir noktada bu konuda izlenecek doğru yolun ne olduğu konusunda bir konuşma yapmamız gerekecek." dedi.