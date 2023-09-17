Prime'a abone ol
Önceki / Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Russell: "Ana rakiplerimiz Ferrari ve Norris"

George Russell'a göre zafere giden yolda Mercedes'in en büyük rakibi Ferrari ve Lando Norris.

Altay Gök
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference

Singapur'da güçlü bir hafta sonu geçiren ve her fırsatta kendini öne atmayı başaran Russell için sıralama turları da tam anlamıyla rüya gibiydi.

Son turuyla pole pozisyonunu zorlayan Russell, günün sonunda 0.070 saniye geride ikinci olsa dahi zafer için ciddi bir şansa sahip -özellikle de Red Bull ikilisinin gerilerde kaldığı düşünülürse.

Yarışın nasıl geçebileceğiyle ilgili konuşan Russell'a göre Mercedes'in zaferi için iki önemli engel var: Ferrari ve Lando Norris.

Russell, "Evet, bana sorarsanız büyük ihtimalle Ferrari ile mücadele halinde olacağız."

"Bunun yanı sıra Lando'yu da göz ardı edemeyiz, kendisinin de yarış temposu epey kuvvetli. Hatta McLaren yarış temposunda Ferrari'nin de önünde gibiydi."

"Yarışın kaderini ise lastik bozulması ve pit stoplar belirleyecek. Pilotlar olarak sadece araçta oturuyoruz ve pit stratejilerinin nasıl bir sonuç vereceğini bilmeden bekliyoruz."

"Geçiş yapmanın zor olduğu bir pistteyiz, dolayısıyla zamanımızı beklemek ve pit stoplarda en üst düzeye çıkmak zorundayız." dedi.

Bu sezon sadece bir kez podyuma çıkabilen Russell, geçen yıl Brezilya'da kazandığı zafer sayesinde şu an "Red Bull'u mağlup eden son sürücü" konumunda.

paylaşım
yorumlar

Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: Singapur GP

Canlı anlatım: Singapur GP

Formula 1
Singapur GP

Canlı anlatım: Singapur GP Canlı anlatım: Singapur GP

Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi

Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi

Formula 1
Singapur GP

Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi

Zhou, Singapur GP'sine pit yolundan başlayacak

Zhou, Singapur GP'sine pit yolundan başlayacak

Formula 1
Singapur GP

Zhou, Singapur GP'sine pit yolundan başlayacak Zhou, Singapur GP'sine pit yolundan başlayacak

Son Haberler

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

F1 Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu" Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık" Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok" Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

F1 Formula 1
Singapur GP

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol