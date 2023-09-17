Russell: "Ana rakiplerimiz Ferrari ve Norris"
George Russell'a göre zafere giden yolda Mercedes'in en büyük rakibi Ferrari ve Lando Norris.
Singapur'da güçlü bir hafta sonu geçiren ve her fırsatta kendini öne atmayı başaran Russell için sıralama turları da tam anlamıyla rüya gibiydi.
Son turuyla pole pozisyonunu zorlayan Russell, günün sonunda 0.070 saniye geride ikinci olsa dahi zafer için ciddi bir şansa sahip -özellikle de Red Bull ikilisinin gerilerde kaldığı düşünülürse.
Yarışın nasıl geçebileceğiyle ilgili konuşan Russell'a göre Mercedes'in zaferi için iki önemli engel var: Ferrari ve Lando Norris.
Russell, "Evet, bana sorarsanız büyük ihtimalle Ferrari ile mücadele halinde olacağız."
"Bunun yanı sıra Lando'yu da göz ardı edemeyiz, kendisinin de yarış temposu epey kuvvetli. Hatta McLaren yarış temposunda Ferrari'nin de önünde gibiydi."
"Yarışın kaderini ise lastik bozulması ve pit stoplar belirleyecek. Pilotlar olarak sadece araçta oturuyoruz ve pit stratejilerinin nasıl bir sonuç vereceğini bilmeden bekliyoruz."
"Geçiş yapmanın zor olduğu bir pistteyiz, dolayısıyla zamanımızı beklemek ve pit stoplarda en üst düzeye çıkmak zorundayız." dedi.
Bu sezon sadece bir kez podyuma çıkabilen Russell, geçen yıl Brezilya'da kazandığı zafer sayesinde şu an "Red Bull'u mağlup eden son sürücü" konumunda.
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