Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Takım arkadaşı Lewis Hamilton, aşırı aşınmış bir kalas nedeniyle diskalifiye edilmesinden önce yarış zaferi için Max Verstappen'i zorlarken, Russell çok daha sade bir performans sergiledi.

Başlangıçta yer kaybeden Russell, yakıt tasarrufunun devreye girmesiyle sert lastiklerle kötü bir stint geçirdi, ardından orta zemine geçmesinin ardından Verstappen'le farkı 10 sn kadar kapattı.

Yarışı yedinci sırada tamamlayan Russell, yarış sonrası yapılan ihraçlar sonucunda beşinciliğe terfi etti.

Yarışı değerlendiren Russell, yakıt faktörünün W14'ün yeni zemininin vaat ettiklerini gizlediğine inanıyor.

Russell, "Güncellemeler gerçekten iyi performans gösteriyordu ve bence bu performansta açıktı. Benim açımdan bazı sınırlamalarımız vardı. Yeterli yakıtım yoktu ve yarışın yarısında yakıtı yönetmek zorunda kaldım. Bu beni gerçekten zor durumda bıraktı."

"Ancak son stintte, sadece en iyisi için sürüş yaptık ve hızımız muhtemelen oradaki en güçlü tempoydu, bu da sezon sonu için kesinlikle iyiye işaret ediyor." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

Russell ve Hamilton arasındaki ilk viraj çarpışmasıyla mahvolan Katar'daki büyük potansiyelin ardından Mercedes'in Austin performansı, takımın sonunda W14'te işleri yoluna koyduğunun işaretiydi.

Ve Russell, Meksika'nın doğasının - çok sayıda düşük hızlı viraj ve W14'ün sürtünme özelliklerine yardımcı olacak daha ince hava - Red Bull'u tehdit etmek için başka bir şans sunabileceğini düşünüyor.

Russell, "Araç geçen yıl kağıt üzerinde gerçekten iyi performans gösteriyordu. Bu pistin bize Austin, Katar ve Japonya gibi pistlerden daha uygun olduğunu söyleyebilirim ki bu pistlerde de oldukça rekabetçiydik."

"Burada büyük umutlarımız olduğunu söyleyemem ama biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Geçen yılki C4'e kıyasla bu yıl C5 bileşiğine geçmek biraz bilinmez ama bu iki yarışa girerken iyimser hissediyoruz." dedi.

Russell'ın Mercedes'in rekabetçiliğine ilişkin duyguları, Max Verstappen'in Red Bull ile daha zorlu bir zamana hazırlandığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Verstappen yarış öncesinde şunları söyledi: "Aracımızın bu yılki düşük hızlı virajlar ve bordürlerdeki davranışına baktığımda, buranın takvimdeki en iyi pistimiz olduğunu düşünmüyorum. Aracımız bu konuda çok iyi değil."

"Bu yüzden, özellikle tek turun zorlu geçmesini bekliyorum. Yarışı ise yine bilemiyorum. Normalde yarış ayarlarında her zaman oldukça iyiydik, ancak tek turda sadece Mercedes ile değil, oldukça sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ferrari ve McLaren'in de son zamanlarda tek turda çok güçlü olduklarını düşünüyorum." dedi.