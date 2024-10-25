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Formula 1 Amerika GP

Russell: "Amerika'da Norris gibi Verstappen de ceza almalıydı"

George Russell, Amerika Grand Prix'sinde yaşanan olayda Lando Norris'in aldığı beş saniyelik cezanın ardından, Max Verstappen'in de cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Formula 1'in, uzun süredir devam eden pist sınırları ve son zamanlarda ortaya çıkan pist dışı geçiş sorunlarının "temel nedenine eğilmesi" gerektiğini belirtti.

Austin'deki yarış, Russell da dahil olmak üzere birçok pilotun pist dışından geçiş yapması veya rakiplerini pist dışına itmesi nedeniyle ceza almasıyla bu sorunu ön plana çıkardı.

COTA’daki yarışın sonlarına doğru Lando Norris, Max Verstappen'i dışarıdan geçmeye çalışırken Verstappen dışarı doğru açıldı ve iki pilot da pist dışına çıkmak zorunda kaldı.

Norris teknik olarak geçiş hamlesini pist sınırları dışında tamamladığı için beş saniyelik bir zaman cezası aldı ve damalı bayrağın ardından Verstappen’in arkasına düştü.

Ancak Russell'a göre, her iki pilotun da ceza alması gerekirdi, böylece verilen cezalar birbirini dengelemiş olacaktı.

Russell, yaptığı açıklamada, “Lando'nun cezasına baktığımda, bunun doğru olduğunu düşünüyorum.”

“Ama bence Max de pist dışına çıktığı için bir ceza almalıydı.”

“Bana göre sorunun temel nedeni, dışarı çıkmanıza izin veren bir pist yapısına sahip olmak.”

“Örneğin geçen yılki Avusturya yarışını ele alırsak; birçok pist sınırı sorunu yaşanmıştı. Bu sezon oraya çakıl eklediler ve hiçbir sorun yaşanmadı.”

Track detail with gravel traps

Track detail with gravel traps

Fotoğraf: Jon Noble

“COTA’daki 12. viraja çakıl koyarsanız, Lando pist dışından geçiş yapamaz ve Max de o kadar geç fren yaparak pist dışına çıkamaz. Bu nedenle sorunun temel nedenini ele almamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton gibi Russell da tam zamanlı hakemlerin, tutarsız ya da yanlış cezalara bir çözüm olabileceğine inanıyor.

Russell, hakemlerin kuralları olduğu gibi uygulamak yerine, takdir yetkisini daha sık kullanmasını istediğini de açıkça dile getirdi. İngiliz pilot kurallara duyulan ihtiyacı kabul etmekle birlikte, hakemlerin daha sağduyulu şekilde karar alması gerektiğini düşünüyor.

Russell, “Bu çok zor bir görev, çünkü bir düzenlemeye sahip olmanız gerekiyor. Bir tür kılavuza ihtiyacınız var.”

“Özellikle de her hafta olayları farklı yorumlayan farklı hakemler varken daha da zor.”

“Geriye dönüp baktığımda, bana verilen cezanın ağır ama muhtemelen doğru olduğunu düşünüyorum.” diye ekledi.

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