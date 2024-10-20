Russell, Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak!

Mercedes, George Russell'ın aracını eski spesifikasyona geri döndürmek için gece boyunca çalışmayı tercih etti.

George Russell, Cumartesi günü Austin'de Q3'te kaza yapmış ve 19. virajda bariyerlere çarparak W15 aracına ağır hasar vermişti.

Bu kaza Mercedes'in bu hafta sonu yarışına getirdiği güncelleme paketini yok etti ve yedek parça bulunmaması takımı ne yapılacağı konusunda ikilemde bıraktı.

Kötü bir Q1 sonrası 19. sırada kalan Lewis Hamilton, Russell’ın griddeki 6'ncılığını koruyabilmesi için kendi güncellemelerini ona sunmayı teklif etti ancak takım, her iki araç üzerinde bu kadar fazla iş yapılmasının pratik olmadığını belirtti.

Austin’de bunun yaşanmasının tek tesellisi, yedek parçaların bulunmadığının kanıtlanması durumunda sprint hafta sonlarında spesifikasyonların değiştirilmesine izin verilmesiydi.

Ancak sadece Russell’ın aracı üzerinde önceki spesifikasyona geri dönmeye odaklanmak bile normal parc fermé zaman sınırlamaları altında yapılması için fazla çaba gerektirdi bu yüzden gece boyunca çalışılmasına karar verildi.

Bu, parc fermé kurallarına aykırı olarak, aracın üzerine yerleştirilen koruyucu kapakların takılmaması anlamına geliyordu ve bu kural ihlali, pilotun yarışa pit yolundan başlamasını gerektiriyor.

Takım, açıklamasında şunları söyledi: “Araç üzerindeki çalışmaların kapalı kalması gereken sürede yapılması gerekiyordu. Bu, Singapur’da kullandığımız spesifikasyona geri dönme zorunluluğundan kaynaklanan iş yükü nedeniyle yapıldı.”

Russell’ın pit yolundan başlayacak olması, Mercedes’in ABD GP'de zor bir yarış geçireceği anlamına geliyor. Her iki pilot da gridin gerilerinde yer alacak.

Russell'ın pit yolundan başlayacak olması ve Liam Lawson'ın motor değişikliği cezası nedeniyle geriye düşmesiyle, Hamilton yarışa 17. sıradan başlayacak.