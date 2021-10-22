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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Russell, Amerika GP için grid cezası aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için grid cezası aldı.

Russell, Amerika GP için grid cezası aldı

Bu yıl şimdiye kadar çok sayıda Formula 1 sürücüsü, yeni güç ünitesine geçtikleri için grid cezası almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde bu isimlere Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in de katılacağı açıklanmıştı.

Şimdi Williams, bitime altı yarış kala George Russell'ın yeni bir güç ünitesine geçtiğini açıkladı.

Russell, bu cezanın ardından pazar günkü yarışa en geriden başlamış olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc ve Carlos Sainz yeni ünitelere geçtikleri için grid cezası almışlardı.

Böylelikle grid cezası alan pilot sayısı 12'ye yükselmiş olacak.

Alpine, Haas ve Aston Martin pilotlarının yanı sıra Lance Stroll ve Lando Norris, bu yıl grid cezası almadılar.

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