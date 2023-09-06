Russell: "AlphaTauri, De Vries'in özgüvenine yardımcı olmadı"

Geçen yıl İtalya'da Alex Albon'un yerine Williams koltuğuna geçen ve ilk yarışını dokuzuncu tamamlayarak dikkatleri üstüne çeken De Vries, bu sayede AlphaTauri ile anlaşarak uzun süredir aradığı fırsatı yakaladı.

Ancak kendisinin AlphaTauri kariyeri hiç iyi gitmedi; öyle ki, sadece on yarışın ardından takım kendisiyle yolları ayırmaya karar verdi.

Acımasızlığıyla bilinen Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun bu kararı birçok kişiyi şaşırtmadı, ancak genel görüş, De Vries'in hiç olmazsa sezonu tamamlamasına izin verilmesi gerektiği yönünde.

2018 sezonunda Formula 2'de De Vries ile aynı gridi paylaşan George Russell da Red Bull cephesinin De Vries konusunu ele alışını memnuniyetsizlikle karşılıyor.

RacingNews365'e konuşan Russell, "Başka bir takımda böyle bir şeyin yaşanmasını beklemezdim, ancak Red Bull'da işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Buna saygı duymamız gerek."

"Nyck'i AlphaTauri'de geçirdiği süre boyunca yakından takip etmedim ama haberleri okudum ve Helmut'un söylediği şeyleri gördüm. Kendine güvenmeyen biri için gitmesi zor bir takım."

"Sezona başlarken çaylak olmasına rağmen takımın lideri olacağını söyleyerek güven kazanmasına yardımcı olmadıkları kesin."

"27 ya da 28 yaşında olması önemli değil, kendisi bir çaylak ve sırf takım arkadaşından daha fazla şampiyonada yarıştığını için bir çaylağa takımın lideri olduğunuzu söyleyemezsiniz."

"Başladığı andan itibaren zor bir pozisyondaydı, bu yüzden onun için üzülüyorum. Kesinlikle F1 seviyesinde bir isim ancak hak ettiği fırsatı bulamadı." dedi.