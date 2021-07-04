Russell, Alonso'yla mücadele ederken eğlenmiş

Cumartesi günü gösterdiği performansla birlikte sıralamaları 9. sırada tamamlayan Russell, Sebastian Vettel'in Alonso'yu engellediği gerekçesiyle aldığı grid cezasının ardından yarışa 8. sıradan başlamıştı.

Ancak İngiliz pilot, ilk turda birkaç sıra kaybetti ve ilk turun sonunda puan barajının dışına düştü.

Russell, startı hakkında şunları söyledi: "İyi bir start aldım ama [Yuki] Tsunoda bir anda kontrolsüz bir şekilde lastiklerini kilitleyerek geldi. Ben de bir kaza yaşanmaması için sertçe frenlemek zorunda kaldım."

"Onun ne yaptığını ya da ne yaşandığını bilmiyorum. Bu üzücüydü ama dürüst olmak gerekirse dünyanın sonu değildi. Çünkü beni geçen pilotlar, zaten önümde bitirecek olan pilotlardı."

"Oldukça çetrefilli bir yarıştı, yapabildiğim her şeyi yaptım ama Fernando uçuyordu ve beni eninde sonunda yakalayacaktı. O, dün şanssızdı sıralamaları muhtemelen ilk 5'in içinde tamamlayabilirdi.

Russell, yarışı 10. sırada tamamlayarak Williams'la ilk puanlarını almaya doğru gidiyordu ki Alonso, İngiliz pilotu yakaladı. Bu ikili, puan barajının son pozisyonu için uzun süre mücadele etti ancak bu mücadelenin sonunda gülen taraf Alonso oldu.

Russell, bu mücadele hakkında "Üç senedir F1'deyim ve bu, biriyle mücadele ettiğim ilk yarış olabilir. Kariyerimde birkaç geçişe imza atmıştım ama hiç gerçek, lastik lastiğe bir mücadelenin içinde yer almamıştım."

"Aptalca bir şey yapmadığım için mutluyum, mücadele oldukça eğlenceliydi."

"O zeki bir pilot, söylediğim gibi eğer birini arkanızda görmek istiyorsanız, Fernando'yu seçmezsiniz. O, işimi kolaylaştırmadı." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Russell'a bu mücadeleden neler öğrendiği soruldu. İngiliz pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bana her hafta lastik lastiğe mücadelelerin içinde bulunduğum çocukluk yıllarımı hatırlattı."

"Sanırım bundan çıkardığım en büyük ders tecrübenin kendisiydi, o hissi yaşamaktı. Yere basma gücüyle ve kirli havayla birlikte F1 aracında lastik lastiğe mücadele etmek çok farklı."

"Yani sadece bunu tecrübe etmek, öğrendiğim en iyi şeydi. Üç senedir burada bulunmama rağmen o kadar çok mücadelenin içinde bulunmamam, garip hissettiriyor."

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, iyi bir gelişim gösterdiklerini belirtirken; puan alamadığı için çok üzülmediğini çünkü önündeki pilotların ondan hızlı olduğunu ve bunu hak ettiğini belirtti.

"Öndeki araçlar yarış dışı kalmadan puanların hemen dışında bitirdiğimiz bir yarış daha. Artık 11. bitirmek tipik bir durum oldu. Bizim arkamızda yer alan Ocon hariç herkes yarışı tamamladı."

"O kadar da cesaretim kırılmadı çünkü dürüst olmak gerekirse ne hak ediyorsanız onu alırsınız ve onlar bizden daha hızlıydı."

"Dün tek turda iyi bir iş çıkardık ama onlar doğal olarak bizden daha hızlılar."

"Genel olarak oldukça ümit vericiydi ve bence iyi bir gelişim gösteriyoruz."

Russell, iki hafta sonra evinde yarışacağından dolayı mutlu olsa sprint yarış hafta sonunun Williams için iyi olmayacağı görüşünde.

"Kesinlikle heyecanlıyım, Sprint yarışın nasıl sonuçlanacağını hâlâ bilmiyorum."

"Bence bizim için iyi olmayabilir çünkü cumartesi günleri hızlı olsak da bunu pazar günlerine yansıtamıyoruz. Bu da cumartesi günü sprint yarışta daha hızlı pilotların bizi geçmesine neden olabilir. Yine de şansımızı deneyerek neler yapabileceğimizi göreceğiz."