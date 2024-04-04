Russell: "Alonso'ya ceza verilmeseydi hepimiz 'hapı' yutardık"

Melbourne'deki yarışın son aşamalarında Fernando Alonso altıncı sırayı korumak için her şeyini vermek zorunda kaldı.

Yarışın son turunda altıncı virajda işler ters gitti ve George Russell aniden Aston Martin'in arkasının çok hızlı şekilde yaklaştı. Britanyalı sürücü daha sonra çakıl havuzuna girerek lastik bariyerlere çarptı piste yan şekilde geri döndü.

Alonso yarıştan sonra hakemler tarafından çağrıldı ve "potansiyel olarak tehlikeli" bir hareketten dolayı 20 saniye zaman cezası aldı.

İspanyol pilot viraj öncesinde önceki turlara kıyasla daha erken fren yapmıştı ve iddiaya göre kazanın sebebi buydu.

Bugün Japonya'da konuşan Russell, olayı şöyle yorumladı: "Biraz garip bir durumdu."

"O zaman da söylediğim gibi, tamamen şaşırmıştım. Ayar değişikliği yapmak için direksiyonuma baktım, ki bunu tur sırasında birkaç kez yaparız. Tekrar kafamı kaldırdığımda Fernando'nun vites kutusundaydım ve yapacak hiçbir şeyim yoktu."

"Hemen sonra da duvara çarptım."

"Eğer hiç ceza verilmemiş olsaydı, gerçekten hapı yutmuş olacak."

"Sadece Formula 1 açısından değil, daha alt seriler için de durum böyle olacaktı. Çünkü o zaman düzlükte fren yapılmasına izin verilmiş gibi mi olurdu? Düzlükte hızınızı düşürmenize, vites değiştirmenize ve tekrar hızlanmanıza izin mi verilirdi?"

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid with an engineer Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Fernando'nun başına gelenleri kişisel olarak algılamıyorum ve muhtemelen öngörülenden daha büyük sonuçları olduğunu düşünüyorum."

"Ancak cezasız kalsaydı, düzlüğün ortasında fren yapmanın doğru olup olmadığı sorusu gündeme gelecekti."

Bir pozisyonu savunurken nelere izin verilip nelere izin verilmemesi gerektiği sorulduğunda Russell şu yorumu yaptı: "Her sürücü farklı yollarda kullanmakta ve farklı noktalarda fren yapmakta özgürdür."

"Ancak düzlüğün ortasında fren yapmaya ve vites küçültmeye başlarsak; sonra da hızlanıp vites büyütürsek bence bu farklı bir yol izlemenin çok ötesine geçer."

"Dediğim gibi, düzlükte bir an için direksiyonuma baktım, ki bunu önceki tüm turlarda yaptım. Virajdan yüz metre önce tekrar kafamı kaldırdığımda, aniden yarım saniye yerine Fernando'nun hemen arkasındaydım. Bence taktiksel bir avantaj elde etmek için düzlüğün ortasında fren yapmak çok ileri bir adım."

"Fernando'nun hareketinin aşırı tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Ancak ceza verilmemiş olsaydı, bu bir emsal teşkil edebilirdi."

Mercedes pistte yan yattığı zaman Russell endişeli anlar yaşadı.

"İçinde bulunması inanılmaz derecede tatsız bir durumdu. Saatte 250 kilometre hızla dönülen kör bir virajın çıkışındaydım ve tam yarış çizgisinin üzerindeydim. Aracın yarısı ters dönmüştü. Kendimi bir felakete hazırlıyordum."

"Neyse ki arkamdaki araçla aramda 10 saniyelik fark vardı ve sanırım güvenlik aracının çıkması 10 ila 12 saniye sürdü."

"Yarışın ilk turunda olsaydı, on saniye içinde orada beş, altı araç olurdu. Sarı bayraklar sallansa bile muhtemelen birkaç darbe alırdım."

"Bir araç tehlikeli bir noktadaysa otomatik olarak VSC'nin devreye girdiği bir duruma doğru ilerlememiz gerekiyor."

"Bu hemen, yarım saniye içinde olmalı. Çünkü her saniye önemli; hayatlar tehlikede."

"Bunu geçmişte, Spa'da yeterince sık gördük. Yeterli teknolojiye sahibiz, dolayısıyla bu konuda adımlar atmanın zamanı geldi."