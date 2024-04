Russell: "Alonso'ya ceza verilmeseydi hepimiz 'hapı' yutardık"

Melbourne'deki yarışın son aşamalarında Fernando Alonso altıncı sırayı korumak için her şeyini vermek zorunda kaldı.

Yarışın son turunda altıncı virajda işler ters gitti ve George Russell aniden Aston Martin'in arkasının çok hızlı şekilde yaklaştı. Britanyalı sürücü daha sonra çakıl havuzuna girerek lastik bariyerlere çarptı piste yan şekilde geri döndü.

Alonso yarıştan sonra hakemler tarafından çağrıldı ve "potansiyel olarak tehlikeli" bir hareketten dolayı 20 saniye zaman cezası aldı.

İspanyol pilot viraj öncesinde önceki turlara kıyasla daha erken fren yapmıştı ve iddiaya göre kazanın sebebi buydu.

Bugün Japonya'da konuşan Russell, olayı şöyle yorumladı: "Biraz garip bir durumdu."

"O zaman da söylediğim gibi, tamamen şaşırmıştım. Ayar değişikliği yapmak için direksiyonuma baktım, ki bunu tur sırasında birkaç kez yaparız. Tekrar kafamı kaldırdığımda Fernando'nun vites kutusundaydım ve yapacak hiçbir şeyim yoktu."

"Hemen sonra da duvara çarptım."

"Eğer hiç ceza verilmemiş olsaydı, gerçekten hapı yutmuş olacak."

"Sadece Formula 1 açısından değil, daha alt seriler için de durum böyle olacaktı. Çünkü o zaman düzlükte fren yapılmasına izin verilmiş gibi mi olurdu? Düzlükte hızınızı düşürmenize, vites değiştirmenize ve tekrar hızlanmanıza izin mi verilirdi?"

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid with an engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images