Russell: "Alonso, 3. sıra için Ferrari'den daha büyük bir aday"

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Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarını 6. sırada tamamlayan Russell, dün gece yaptıkları değişikliklerin yarım saniye kadar zaman kazandırdığını belirtiyor ve kendileri için zorlayıcı geçen cuma gününün ardından bugünkü tempolarına biraz da olsa olumlu anlamda şaşırıyor.

Seansın ardından konuşan Russell, şunları söyledi: "Cuma gününün ardından, tempomuz beklediğimizden çok daha iyiydi. Gerçekten zorlu bir cuma geçirmiştik. Gece yaptığımız çalışmalarla araca biraz performans eklemeyi bekliyorduk ama eklediğimiz performans beklentilerimizi aştı."

"Dün yaptığımız değişiklik tur zamanıyla, performansla alakalıydı. Muhtemelen 0.1 saniye kadar kazanmayı bekliyorduk ama 0.5 belki de 0.6 saniye kadar zaman bulduk. Bunun neden yaşandığını anlamamız gerek. Elbette bu pozitif bir durum ama yine de bu değişikliğin neden bu kadar zaman kazandırdığını anlamalıyız."

"3. antrenmanın ardından bu değişikliğin neden bu kadar zaman kazandırdığına pek odaklanamadık, sadece sıralama turlarına kadar performans kazanmakla uğraştık. Dolayısıyla bu analiz Pazartesi gününün işi olacak."

"Aracın sürüşü iyi hissettiriyor. W13'e kıyasla çok daha iyi bir başlangıç noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi umuyorum ki yılın 3/4'ünü bir sorunu çözmek için uğraşarak [2022'de dalgalanmaya odaklanmışlardı] çalışmaktan ziyade araca performans eklemeye odaklanarak geçirebiliriz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, genelde yarış tempolarının sıralama tempolarına kıyasla daha iyi olduğunu hatırlatıyor ve aracını yarış için ayarladığını dile getiriyor.

Yarın podyumun son basamağında yer almak için mücadele edebileceğini düşünen Mercedes pilotu, Fernando Alonso'nun 3. sıra için Ferrari'lerden daha büyük bir aday olabileceğini de öne sürüyor.

"Bence yarın Ferrari ve Fernando ile 3. sıra için savaşmak için iyi bir noktadayız. Özellikle benim garajımda, aracı biraz daha yarışa göre ayarladık. Yani her şey ortada olacak."

"Ferrari'nin yarış temposu her zaman sıralama temposundan biraz daha kötü oluyor. Bu durum bizim içinse tam tersi. Yarışta daha hızlı oluyoruz. Bence 3. sıra için savaşmak için iyi bir noktadayız fakat dürüst olmam gerekirse, Fernando muhtemelen 3. sıra için Ferrari'lerden daha büyük bir aday."

"Açıkçası Aston Martin'den biraz daha fazlasını bekliyordum. Gösterdikleri temponun ardından onlara bu kadar yakın olmamız beni biraz şaşırttı. Sanırım bizim için iyi bir seans olduğunu söyleyebiliriz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in hâlâ "zero-pod" konseptinde ısrar etmesi birçok kişi tarafından sorgulanmakta ve Alman ekip, artık yeni konseptler denemeye çok yakın.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff da takımın kazanmak için konsept değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Russell'ın araç konsepti ve performansı hakkındaki görüşleri şu şekilde: "Dürüst olmam gerekirse konsept iyi mi bilmiyorum. Bir mühendis ya da aero uzmanı olmadığım açık ancak bence sadece 'en azından denedik' diyebilmek için farklı bir şey denememiz gereken noktaya geldik."

"Fakat bakıldığında geçen sene bu konseptle bir yarış kazandık, bunun nedeni de aracın doğru ayar aralığında olmasıydı ve yere basma gücü doğru yerdeydi. Bence hâlâ bunu yakalamaya çalışıyoruz."

"Dün gece yaptığımız ve bize performans getiren değişim enteresan bir değişimdi. Bence aerodinamik anlamda performans kazandıracak ve kolayca yapabileceğimiz birkaç değişim mevcut. Buralardan kolayca performans alabiliriz."

"Pozitif olan durum henüz hiç ama hiç dalgalanma ya da zıplama yaşamamamız. Araca nasıl hızlı ve kolay bir şekilde performans ekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var ama bu durum da zor. Bir hafta sonu geçirip geliştiğini hissediyorsun ama sonrasında diğerleri de gelişiyor. İyi, güçlü birkaç kişiye ve takıma karşı savaşıyoruz ve herkes ileri doğru ilerliyor."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images