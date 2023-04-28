Russell: "Allison ve Elliott artık olması gereken yerlerinde"

Mercedes, 2022'den bu yana yaşadığı sıkıntıların tam olarak çözülememesinin ardından yeniden yapılanmaya gitti. Bu kapsamda Allison, yeniden teknik direktörlük rölüne dönerken Elliott ise baş teknik sorumlu oldu.

Allison, bu görevle birlikte mevcut aracın gelişiminde daha fazla rol sahibi olurken Elliott ise daha uzun vadeli stratejik kararlarda etkili olacak.

Değişiklikler için Russell, "Bu takım için iyi bir haber oldu. Mike, muhtemelen hayatımda karşılaştığım en zeki mühendislerden birisi."

"Ancak her takımda birçok isim var. Örnek olarak, futbolda sahada 11 oyuncu vardır."

"En iyi sonucu alabilmek için doğru pozisyonda doğru oyuncuların olduğundan emin olmalısınız. Mike'ın yeni rolüne geçmesiyle, kesinlikle doğru yerde olacağını düşünüyorum."

"James, daha önce burada günlük olarak F1 projesi üzerinde çalışıyordu ve şimdi de hemen hemen tam zamanlı olacak. Onun teknik direktör olarak gelmesi hem onun hem de bizim için bir ekstra olacak. O da artık olması gereken yerde. O, insanları ve sporu anlıyor. O, harika bir lider. O roldeki birisinden öyle olmasını beklersiniz." şeklinde konuştu.

Russell, yapılan değişiklikler sonucunda takımın günlük çalışmasında muhtemelen dramatik bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Russell, "Günün sonunda, tek bir kişi karar verip aracı üretmiyor. 8 kişilik bir ekip var. Pilotlarla üst düzey teknik bölümle katkıda bulunduğumuz iş arasında, bu genel kararları aldığınız ve ardından fabrikanın geri kalanına almak istediğiniz yönü bildirdiğiniz yer burasıdır."

"Bu açıdan bir gecede bir şey değişmeyecek. Ancak James'in sürekli olarak tüm toplantılarda ve görüşmelerde olması faydalı olacak." dedi.

Lewis Hamilton da bu değişikliğin takımı güçlendireceğini düşünüyor.

Hamilton, "James her zaman takımın bir parçasıydı. Açıkçası, daha önce biraz farklı bir alana odaklandı."

"Bence Mike'ı desteklemek ve onunla birlikte çalışmak için biraz geri adım atması, yalnızca ileriye giden takımı güçlendirecek.

"Açıkçası inanılmaz bir deneyime sahip. İlerlerken, takım için harika olacak."

"Sadece pistte değil, pist dışında da elde etmek istediğimiz her şeyde iyi olacak." dedi.