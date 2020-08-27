Russell: "Alfa Romeo ve Haas'ın çok fazla gerisinde değiliz"

Williams, bu yıl şimdiye kadar yapılan yarışların hiçbirisinde puan alamayan tek takım konumunda yer alıyor.

Ancak George Russell, birden fazla kez sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı ve Williams son yıllardan daha iyi bir görüntü çizdi.

Henüz F1'de puan alamayan Russell, hedeflerinin orta gruptaki takımlara katılmak olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, “Formula 1'de sadece gridin arkasında araç kullanmak için yarışmıyoruz. Ama şimdiden Haas ile Alfa Romeo ile rekabet edebiliyoruz. Belki bizden daha hızlı olabilirler, ama onlardan o kadar da geride değiliz."

"Bu, hem takım hem de benim için ek bir motivasyon. Yapabileceğimiz her şeyi göstermek istiyoruz. Bu, gridin ortasındaki takımların arasına dönmemiz için aynı ruhla devam etmemize yardımcı olacak."

"Williams şu anda Haas ve Alfa Romeo ile birlikte son sıradaki takımlardan biri ve orta grupta olmak için birlikte çalışmamız gerekiyor, ancak Mercedes ve Red Bull Racing'in artık kendi liglerinde olduğu aşikar."

"İspanya Grand Prix'si kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi, ancak nihai sonuç her zamanki gibiydi. Farklı bir strateji kullansaydık daha iyisini yapabilirdik, ama risk aldığımız için mutluyum. Pist üstünde iki kez Roman Grosjean'ı geçmeyi başardım ve Kimi Raikkonen ile ilginç bir mücadeleye giriştim. Ayrıca, en büyük gücüm olmasa da, startta iyiydim."

"Kağıt üstünde normal bir yarış geçirmişiz gibi görünüyor, ancak hız hakkında konuşursak önceki dördünden çok daha kötüydü. Yine de, yeni kişisel performansım da dahil olmak üzere pek çok olumlu yön vardı." dedi.