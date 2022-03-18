Russell: "Alfa Romeo ile AlphaTauri bile bizim tempomuzda, hatta daha hızlılar"

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Mercedes'in Bahreyn testlerindeki sorunları, bu hafta sonu da devam ediyor. Bahreyn testlerine getirilen yeni "sidepod'suz" tasarım, padokta dikkatleri üstüne toplasa da henüz performans anlamında beklenilen noktaya gelinemedi ve Mercedes, aracı anlamakta zorlandı.

Araçta dalgalanma sorunu etkisini göstermeye devam ediyor. Mercedes, bu sorunu çözmek adına birçok taban denedi ancak dalgalanma sorunu çözülemedi.

Mercedes'in tercih etmiş olduğu tasarım, yavaş virajlarda oldukça hızlı fakat bunun haricinde araçta denge sorunları yaşanıyor.

Araç, özellikle de yarış temposunda Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla daha yavaş gözüküyor.

Alman takım, kendi tasarımlarında daha çok potansiyel olduğunu ancak henüz bunu ortaya çıkaramadıklarını düşünüyor.

Birçok kişi ise Mercedes'in klasik blöflerinden birini yaptığını öne sürüyor.

Mercedes pilotu George Russell ise Bahreyn'deki ilk iki antrenman seansının ardından takımın bulunduğu konum hakkında şunları söyledi: "Bence tur zamanları, bizim istediğimiz yerde olmadığımızı açıkça gösteriyor."

"Bazı sorunları çözme konusunda gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum ama şu anda tempomuz gereken seviyede değil. Yani bu gece verileri değerlendirip neden iki pilotun da araçta zorlandığını anlamamız gerek."

"Red Bull ve Ferrari'nin oldukça gerisindeyiz. Alfa Romeo ile AlphaTauri bile bizim tempomuzdalar, hatta bizden daha hızlılar. Yani yapmamız gereken çok iş var."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, her ne kadar sorun yaşadıklarını belirtse de ikinci antrenman seansını liderin 0.6 sn arkasında 4. sırada noktalamıştı. İngiliz pilot, seansı 4. sırada noktalasa da "sadece bir turun" gerçek resmi yansıtmadığı görüşünde.

Kendisine 4. sırayı getiren tur hakkında konuşan Russell, "O sadece bir tur ve bence sadece bir tura bakarak çok fazla şey yorumlayamazsınız. Bence dolu depoyla attığımız turlar gerçek tempomuzu daha iyi yansıtıyor. Dolu depoyla turladığımızda, sürekli olarak rakiplerimizin 1 saniye gerisindeyiz."

"Verileri biraz daha incelemem gerekiyor. Aracımızla şu anda pek de mutlu değiliz ve biraz çalışmamız gerekiyor. Ancak eğer birisi bu durumdan toparlanacaksa, o da bizim takımımızdır." dedi.

2022 araçları, rüzgara oldukça hassaslar ve Bahreyn'in rüzgarlı koşulları bunu açıkça ortaya koydu. Bahreyn bugün de oldukça rüzgarlıydı ve Russell, aracın rüzgara hassas olup olmadığı konusunda şunları söyledi: "Bilmiyorum. Bugün, geçen haftaya kıyasla çok daha rüzgarlıydı. Bunun bizi şaşırttığını düşünüyorum."

"Ancak sürekli olarak çok fazla şey değişiyor. Günün farklı zamanlarında sürüyoruz, performansı artırabilmek adına yeni şeyler deniyoruz. Yani hesaba katmamız gereken bir çok faktör oluyor."

"Araçta mevcut olduğunu düşündüğümüz potansiyeli ortaya çıkarabilmek adına şu anda her şeyi deniyoruz. Ancak zorlanıyoruz ve denediğimiz her şey bizi bir adım ileri, iki adım geri götürüyor."

"Araca koyduğumuz her şeyin bir sınırlaması oluyor, bu yüzden [potansiyeli ortaya çıkarmak] zaman alacak. Hepimiz sorunlarımızı bu hafta sonuna kadar çözebilmeyi umuyorduk ama şu anki gidişata bakıldığında mücadelenin içinde değiliz."

"Bence araç sürekli olarak gelişiyor ama sadece bir gecede dramatik bir değişim yapamayız. Bir anda araçtan bir şeyler kesemezsiniz ya da aracı ters çeviremezsiniz. Çünkü bu tarz büyük değişimler çok düşüncesiz olur."

"Gidip verileri analiz etmemiz gerek. Elimizde hâlâ bir yarış hafta sonu var ve bu durumda elimizdekiyle en iyisini yapmalıyız, belki de hasarı azaltacağımız bir hafta sonu olacak."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images





